National Interest напомнил мировым лидерам о глобальном вызове

Вашингтон, 29 марта. Мировые лидеры отбросили «рутинное мышление» в ситуации с коронавирусом. Такой же подход необходим для разрешения еще одного глобального вызова ― укрепления Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), пишет National Interest.

Авторы статьи ― сотрудники американской НПО «Образовательный центр по политике нераспространения» (NPEC) Виктор Глинский и Генри Сокольский ― напомнили, что в этом году ДНЯО исполняется 50 лет. Соглашение остро нуждается в пересмотре, мировые лидер должны «придумать что-то посерьезнее возни с поэтапными предложениями, которые еле-еле продвигают решение проблемы». Авторы назвали пять главных проблем договора.

По мнению экспертов, проблемой является то, что договор предусматривает возможность выхода из него с помощью простого уведомления. Договор не содержит запрета на использование оружейного урана и плутония в качестве ядерного топлива, отмечают авторы. Кроме того, МАГАТЭ слишком активно занимается продвижением ядерной энергетики, пишет издание «Взгляд».

Также в ДНЯО нет стандартизованной системы контроля за соблюдением условий. Авторы считают, что договор «ослабляют» страны-«отказники» – Индия, Израиль, Северная Корея и Пакистан.

Кроме того, в следующем году истекает срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Президент РФ Владимир Путин заявлял ранее, что Москва готова к продлению договора. Однако США пока не уведомили о намерении продлить договор.