Дарья Мороз сразила поклонников фото без макияжа

Москва, 29 марта. Актриса Дарья Мороз на время нерабочей недели уехала из Москвы в пригород. В своем Instagram она показала подписчикам домашнее фото без макияжа.

«Гламур отдыхает…Во всех смыслах», — написала она в описании к честному снимку без фильтров.

На фото звезда «Содержанок» одета в безразмерный спортивный костюм и узбекский халат без застежек. Подписчики от образа Дарьи пришли в восторг.

«Даша, вы всегда прекрасны и в жизни, и в фильмах», «Похожа на сестрицу Аленушку», «Даша, вы невероятная красавица! Восхищаюсь вами», — написали пользователи в многочисленных комментариях.

Отметим, что своими фото и видео на карантине делятся многие звезды шоу-бизнеса. Но далеко не все решаются показать фотографии без макияжа или какой-либо обработки. Например, продюсер Яна Рудковская, например, публиковала снимки в леопардовой пижаме. Тщательно накрашенная поющая телеведущая Ольга Бузова рассказала, что коротает время за просмотром сериалов. Певица Алсу опубликовала видео танцев с дочерьми, заявив, что она для этого еще совсем не старая.

Отметим, новая супруга бывшего мужа Дарьи Мороз Ксения Собчак, наоборот, перестала следить за собой, но не стесняется своего неряшливого вида и публикует сторис с лохматой головой. При этом она со смехом уточняет, что без укладки ходит уже третий день.