Песков опроверг сообщения о своем переводе на удаленную работу

Москва, 29 марта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о своем переходе на дистанционную работу на фоне пандемии коронавируса.

«Меня никуда не переводили», — заявил он в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Отметим, что беседа представителя Кремля с автором программы Павлом Зарубиным состоялась с использованием видеосвязи. Но это, по мнению Пескова, не означает переход на удаленную работу.

«Осваиваем новые технологии в связи с нынешней ситуацией, избегаем лишних встреч», — пояснил он.

Ранее Песков уже сообщал журналистам, что администрация президента работает в обычном режиме, не удаленно. При этом виртуальное общение стало использоваться более широко, в том числе, и в сфере внешней политики. Так, 26 марта президент РФ Владимир Путин принял участие в саммите G20, который впервые в истории прошел в виртуальном формате. Причиной совещания глав стран-участник «Большой двадцатки» стала пандемия коронавируса.

По последним данным, количество заразившихся COVID-19 во всем мире достигло 681 706 человек. 31 882 заболевших умерли.