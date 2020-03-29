Сирия, 29 марта. Продолжается обострение конфликта между силами безопасности «Сирийской национальной армии» и боевиками «Ахрар аш-Шаркия» в Алеппо. САА направила подкрепления в Идлиб. ВС США вывели войска с авиабазы К-1 в Ираке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: перебросили подкрепления на юг Идлиба.

«Сирийская национальная армия» (СНА): удерживает за собой водоносную станцию «Аллюк», оставив жителей Хасаки без воды.

«Ахрар аш-Шаркия»: требует у СНА выдачи всех причастных к покушению на главу её разведки и направила подкрепления в Алеппо.

Международная коалиция: провела десантную операцию на востоке Хасаки; вывела войска с авиабазы в Киркуке и передала её ВС Ирака.

Провинция Алеппо

Подконтрольный боевикам Twitter-канал OGN News сообщает о столкновениях на севере провинции между фракциями «Сирийской национальной армии». В городе Аль-Баб самоназванная военная полиция СНА покинула свои посты и направилась к военным пунктам турецкой армии, в то время как в район прибывают отряды «Ахрар аш-Шаркии», которые уже захватили КПП, потребовав выдачи всех лиц, причастных к покушению на главу их контрразведки — Абу Расула, который погиб вчера при перестрелке в центре города. Как сообщает источник, боевикам «Ахрар аш-Шаркия» были переданы уже четверо из состава «военной полиции».

Провинция Идлиб

Несколько подразделений Сирийской Арабской Армии были направлены в район Джебель аз-Завии. По данным военного источника агентства Al Masdar, в колонну подкрепления вошли танки и БМП. Источник также сообщил, что на фоне участившихся провокаций со стороны террористов «Хайят Тахрир аш-Шам», ВВС Сирии участили разведывательные вылеты над оккупированными группировкой зонами, а также в воздушном пространстве над трассой М4.

Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС), заявляет, что Россия и Турция за прошедшие сутки не зафиксировали нарушений перемирия на территории Идлибской зоны деэскалации.

Провинция Хасака

По неподтвержденным данным, на востоке Хасаки силы международной коалиции во главе с США провели десантную операцию. По информации портала Aleppo AMC, в 47 районах города Аш-Шаддади ВС США с поддержкой ударных вертолетов провели серию рейдов и обысков в домах местных жителей. Причина, по которой силы коалиции прибыли в город не сообщаются, предполагается, что коалиция проводит в городе антитеррористическую операцию, направленную на поиск и ликвидацию пособников «Исламского государства»1.

Около миллиона жителей северных районов провинции все еще отрезаны от доступа к питьевой воде. Как сообщает РИА Новости, водоносная станция «Алюк» по-прежнему занята боевиками «Сирийской национальной армии», которые выгнали рабочих со станции три дня назад и перекрыли подачу воды в административный центр провинции — город Хасака и в близлежащие населенные пункты. Отметим, что ранее Министерство иностранных дел САР уже направляло запрос в Совет Безопасности ООН с просьбой обратить особое внимание на преступления против мирного населения, которые совершают подконтрольные Анкаре бандформирования. Дамаск также направил генеральному секретарю ООН просьбу оказать давление на Турцию, которая поддерживает вооруженные группировкам в Сирии, а также принять меры для обеспечения жителей Хасаки водой.

Ирак

Международная коалиция во главе с США, заявила, что выводит свои войска с авиабазы K-1 в иракской провинции Киркук в рамках передислокации сил и оставляет ее иракским военным вместе с оборудованием, общая стоимость которого составляет 1,1 миллиона долларов. Как сообщает военно-аналитический Telegram-канал Рыбарь (rybar), на базе прошла церемония передачи авиабазы иракским силам безопасности.

Напомним, 5 января парламент Ирака проголосовал за вывод войск коалиции из страны после того как США грубо нарушили нормы международного права. Конфликт был спровоцирован 3 января, когда американские истребители без предупреждения нанесли ракетный удар по аэропорту Багдада. Целью атаки был конвой армии Ирана и сил специального назначения «Кудс», в результате чего скончался генерал Касем Сулеймани и замглавы «Хашд Шааби» Абу Махди аль-Мухандис. Ирак осудил действия США и расценил действия Штатов как атаку на суверенитет страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.