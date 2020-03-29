Жириновский призвал Лукашенко остановить проведение спортивных соревнований в стране

Москва, 29 марта. Российский политик, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с призывом остановить проведение спортивных мероприятий в стране из-за ситуации с коронавирусом.

По мнению Жириновского, белорусский лидер «издевается над всей планетой». Российскому политику кажется странным то, что жители Белоруссии гуляют по улицам, посещают стадионы, а сам Лукашенко играет в хоккей, когда в мире повсеместно принимаются строгие ограничительные меры.

«Так нельзя, Александр Григорьевич. Получается, что вся планета дураки, а вы один умный. Уймитесь, наконец», — заявил Жириновский.

Отмечается, что Белоруссия является единственной страной в Европе, которая не вводила никаких ограничительных мер и продолжает проводить национальные чемпионаты по футболу и хоккею.

На сегодняшний день в Белоруссии официально зарегистрировано 94 случая заражения опасной китайской инфекцией.