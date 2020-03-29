Песков рассказал подробности визита Путина в больницу в Коммунарке

Москва, 29 марта. Президент России Владимир Путин неожиданно решил посетить специализированную больницу в Коммунарке для лечения больных коронавирусом. О подробностях визита первого лица рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, Путин приехал в больницу в Коммунарке во вторник, 24 марта, где пообщался с персоналом и пациентами учреждения. По словам Пескова, визит президента не готовился заранее.

«Он действительно был неожиданным. Вы знаете, что, как правило, приезду президента куда-то предшествует подготовительная работа, приезд передовой группы. Сейчас мы ехали без подготовки вообще», — сообщил пресс-секретарь президента.

Он также добавил, что национальный лидер решил посетить больницу, поскольку предпочитает самостоятельно убедиться, «как обстоят дела на передовой».

«Путин не был бы Путиным, если бы он не решил туда пойти. А что касается опасности, то все меры предосторожности были приняты», — отметил Песков.

В заключение представитель Кремля подтвердил, что Путин был в закрытом отделении учреждения только в присутствии медицинского персонала.

О появлении коронавируса нового типа стало известно в конце декабря 2019 года после первых случаев заражения, выявленных в китайском городе Ухань. Ранее неизвестное заболевание быстро распространилось по миру, зараженные инфекцией есть в большинстве стран. Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в Италии и США.