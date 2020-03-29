Собчак назвала пандемию «временем истероидов»

Москва, 29 марта. Телеведущая Ксения Собчак порассуждала о ситуации в российском обществе на фоне пандемии коронавируса в мире. Знаменитость обратила внимание на поведение паникующих людей.

По словам Собчак, сейчас настало время тех, кто «вынашивал годами панические настроения и рисовал апокалиптические сценарии». Теперь эта паника получает ежедневную подпитку, заключила телеведущая.

«Сейчас, увы, время истероидов», ― написала Собчак.

Журналист призвала философски относиться к ситуации, ведь «мы все все-равно умрем». В масштабах вселенной жизнь человека ― миг, отметила Собчак. Кроме того, ведущая обратила внимание, что в условиях пандемии человечество ответило на главный вопрос ― жизнь или свобода. Теперь предстоит осмыслить и объяснить этот выбор, подчеркнула Собчак.

«Человечество, которое так легко и быстро ответило на важнейший философский вопрос, постановив, что жизнь важнее свободы, просто обязано осмыслить свой выбор и найти ему объяснение», ― подытожила телеведущая.

Вспышка новой инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Тогда десятки человек заразились неизвестной формой пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной резкой заболеваемости стал новый тип коронавируса 2019-nCoV. По данным на 29 марта, число зараженных в мире достигло 668 тысяч, погибло более 31 тысяч человек.

Ранее доктор Александр Мясников рассказал, что пандемия коронавируса протекает, как и все инфекционные заболевания, по определенному сценарию. Доктор назвал единственный способ приблизить конец эпидемии коронавируса.