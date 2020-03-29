Москва, 29 марта. Врач-иммунолог Надежда Логина дала рекомендации о том, как вести себя в условиях коронавируса и максимально обезопасить свою семью.

Она напомнила, что пандемия коснулась всех стран мира, COVID-19 заболели более 600 тысяч человек. На первом месте по числу зараженных сейчас находятся США, где было зарегистрировано 124 686 инфицированных. Далее по численности заболевших идут Италия и Китай, количество зараженных в этих государствах превысило 100 тысяч человек. В России по информации на воскресенье коронавирусом болеют 1 534 человека.

Врач-иммунолог Логина перечислила способы профилактики коронавируса. В интервью iReactor врач рассказала, что в Москве введены строгие меры безопасности из-за болезни. Так, люди должны соблюдать дистанцию в два метра на улице.

«Если мы не будем помогать вирусу попадать от одного человека к другому, то он быстро погибнет, а сама эпидемия быстро закончится. Поэтому нужно обрабатывать руки, слизистую, лицо и стараться не соприкасаться друг с другом, и, естественно, носить респираторы», — уточнила Логина.

Кроме того, специалист напомнила о необходимости соблюдать правила предосторожности в храмах и церквях. Она призвала верующих воздержаться от публичных посещений храма, не рисковать здоровьем и жизнью близких. Эксперт подчеркнула, что в борьбе с коронавирусом очень важно соблюдение всех рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. В первую очередь, это касается правила не собираться толпами в одном месте.

«Веселиться сейчас публично не стоит. Кстати, и дома тоже. Любые токсические воздействия вроде алкоголя и курения снижают защитную реакцию организма», — напомнила медик.

Также специалист посоветовала носить средства защиты: респираторы, маски с несколькими слоями, но их надо часто менять.