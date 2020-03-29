«Защитники Абу Салима» сообщают об атаках террористов ПНС Ливии в окрестностях Триполи

Триполи, 28 марта. Вооруженные провокации боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии на направлениях Салах ад-Дин и Ас-Сидра переросли в ожесточенные боестолкновения с солдатами Ливийской национальной армии (ЛНА).

В официальном аккаунте спецназа ЛНА «Защитники Абу Салим» в Facebook сообщается об ожесточенных боестолкновениях на направлениях Салах ад-Дин и Ас-Сидра в окрестностях Триполи.

الاشتباكات ما تزال قائمة في محور صلاح الدين حيث أن القوات المسلحة للجيش الوطني الليبي تخسف الارض بمرتزقة أردوغان السوريين

و تستمر انتهاكات مرتزقة أردوغان وإطلاق القذائف والصواريخ العشوائية من غابة النصر #أبوسليم، و سندمرهم جميعاً بإذن الله، #ليبيا ميراث أجدادنا و #طرابلس منزلنا. — حُماة أبو سليم (@AbuSaleemDfndrs) March 29, 2020

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало о новых нарушениях режима прекращения огня триполийскими бандформированиями, подконтрольными главе ПНС Ливии Файезу Сарраджу — атаки и провокации со стороны террористов продолжаются, несмотря на перемирие, установленное для упреждения распространения пандемии COVID-19.

Жители Триполи пишут в социальных сетях об обстрелах в Каср бен Гашире, Аз-Затарне и за лагерем Ан-Наклия в районе Тарик Аль-Матар. Кроме того, боевики совершили несколько нападений на военнослужащих армии Халифы Хафтара в районах Кастельверде — Ар-Раваджих, Аз-Зияйна и Аль-Хавалик.