Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Африка

«Защитники Абу Салима» сообщают об атаках террористов ПНС Ливии в окрестностях Триполи

32
0 Оставить комментарий

«Защитники Абу Салима» сообщают об атаках террористов ПНС Ливии в окрестностях Триполи

Триполи, 28 марта. Вооруженные провокации боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии на направлениях Салах ад-Дин и Ас-Сидра переросли в ожесточенные боестолкновения с солдатами Ливийской национальной армии (ЛНА).

В официальном аккаунте спецназа ЛНА «Защитники Абу Салим» в Facebook сообщается об ожесточенных боестолкновениях на направлениях Салах ад-Дин и Ас-Сидра в окрестностях Триполи.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало о новых нарушениях режима прекращения огня триполийскими бандформированиями, подконтрольными главе ПНС Ливии Файезу Сарраджу — атаки и провокации со стороны террористов продолжаются, несмотря на перемирие, установленное для упреждения распространения пандемии COVID-19.

Жители Триполи пишут в социальных сетях об обстрелах в Каср бен Гашире, Аз-Затарне и за лагерем Ан-Наклия в районе Тарик Аль-Матар. Кроме того, боевики совершили несколько нападений на военнослужащих армии Халифы Хафтара в районах Кастельверде — Ар-Раваджих, Аз-Зияйна и Аль-Хавалик.

Новости партнеров

Новости партнеров