Жители Одесской области восстановили памятник Ленину во время карантина

Киев, 29 марта. Местные жители отреставрировали памятник Владимиру Ленину в Одесской области. Монумент вождю мирового пролетариата восстанавливали во время действия карантина по коронавирусу. Фотографию памятника опубликовали в одном из местных изданий.

Ранее памятник Ленину в селе Зализничное был, как и сотни других по всей стране, демонтирован в рамках украинской политики декоммунизации. Местных жителей, по всей видимости, такая политика не устроила. Они восстановили монумент невзирая на то, что в стране был объявлен карантин из-за распространения опасной китайской инфекции, действие которого истечет лишь 24 апреля.

Напомним, что закон о декоммунизации вступил в силу на Украине в 2014 году. Он предполагает массовый демонтаж памятников, переименование городов и улиц, которые связаны с СССР. На сегодняшний день в рамках закона были переименованы более 900 топографических объектов. Кроме того, уничтожению подверглись более 2 тысяч памятников Ленину и другим советским деятелям.

Ранее сообщалось, что последний оставшийся в Одессе барельеф советскому маршалу Георгию Жукову был демонтирован. Памятная табличка находилась на жилом доме на улице Новосельского. Отмечается, что местные жители пытались помешать радикалам, но сделать это не удалось, передает телеканал «360».