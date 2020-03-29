Польский композитор Кшиштоф Пендерецкий скончался на 87-м году жизни

Варшава, 29 марта. Знаменитый польский композитор и дирижер Кшиштоф Пендерецкий скончался в возрасте 86 лет в Кракове. Об этом сообщила глава Ассоциации имени Людвига ван Бетховена и жена композитора Эльжбета Пендерецкая.

Пендерецкий является почетным доктором нескольких десятков университетов, почетным профессором художественных учреждений, почетным членом целого ряда академий.

«Кавалер ордена Белого Орла, за свое творчество он был удостоен высоких отечественных и зарубежных престижных наград, в том числе пять раз премии Grammy», — говорится в сообщении.

Ректор Музыкальной академии в Кракове Станислав Кравчинский выразил соболезнование семье Пендерецкого. Он назвал смерть композитора невосполнимой утратой для культуры и музыкального сообщества.

Пендерецкий родился в 1933 году в городе Дембица в Польше. Слава к композитору пришла в 1959 году после победы на всепольском конкурсе. В 1960 году он получил награду организации Tribune Internationale des Compositeurs ЮНЕСКО за композицию «8'37''».

Пендерецкий является автором пяти опер, трех симфониетт и восьми симфоний. Его произведения звучат в фильмах «Рукопись, найденная в Сарагосе» Войцеха Ежи Хаса, «Сияние» Стэнли Кубрика, «Изгоняющий дьявола» Уильяма Фридкина и «Маска» братьев Куэй.

До последних дней своей жизни Пендерецкий продолжал сочинять музыку, выступал с концертами, а также участвовал в проекте Европейского центра классической музыки.