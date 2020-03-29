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Водолацкий заявил, что КПРФ должна понести уголовную ответственность за митинг 17 марта

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Водолацкий заявил, что КПРФ должна понести уголовную ответственность за митинг 17 марта

Москва, 29 марта. Организаторы массовых мероприятий, проведение которых запрещено на фоне эпидемии коронавируса, должны нести уголовную ответственность. Такую точку зрения разделяет депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

В разговоре с корреспондентом Nation News парламентарий прокомментировал недавний митинг КПРФ по случаю годовщины референдума о сохранении СССР. По его словам, партийное руководство должно ответить за свои действия.

«Если сотрудники правоохранительных органов в Москве подходят к бабушке и узнают, что она нарушила запрет, то ее сразу лишают двух тысяч пособия. И те, кто организовывают митинги, должны нести не только финансовую ответственность, но и уголовную», — считает Водолацкий.

Он также сообщил, что уже во вторник, 31 марта, Госдума будет рассматривать ужесточение наказания за нарушение особого режима, направленного на борьбу с коронавирусом.

«Каждый человек должен понимать, что, если он проводит акцию в такой период, он подвергает опасности сотни людей, которые туда приходят, ведь никто не знает, есть ли среди них носитель коронавируса», — подчеркнул депутат Госдумы.

Напомним, КПРФ провела митинг 17 марта, когда в Москве уже действовал запрет на массовые акции. Поскольку большинство сторонников компартии составляют пожилые люди, демонстрация несла двойную угрозу, ведь коронавирус наиболее опасен для этой категории населения.

Водолацкий заявил, что КПРФ должна понести уголовную ответственность за митинг 17 марта

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Источник: Nation News
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