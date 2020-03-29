Песков рассказал о подготовке обращения Путина к нации в связи с коронавирусом

Москва, 29 марта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о подготовке обращения Владимира Путина к нации в связи с коронавирусом.

По словам представителя Кремля, решение об этом российский лидер принял накануне, после совещания о ситуации с распространением COVID-19. Оно длилось почти три часа, высказывались разные прогнозы развития ситуации.

«В итоге вечером президент принял решение выступить с таким заявлением к людям. И за ночь, собственно, вырабатывались формулировки», — рассказал Песков в эфире телеканале «Россия 1».

Напомним, в ходе телеобращения к нации президент объявил нерабочую неделю с 28 марта по 5 апреля, предложил перенести дату голосования по поправкам в Конституцию РФ, а также предложил меры по господдержке экономики и россиян. В частности, они коснулись предоставления социальных выплат в ускоренном порядке, дополнительные субсидии семьям с детьми, кредитные каникулы, отсрочку по выплате банковских займов субъектам малого бизнеса.

«Формулировки дорабатывались ночь и утром, и в первой половине следующего дня. Споры были, потому что настолько беспрецедентная ситуация, настолько идеальный шторм», — добавил пресс-секретарь главы государства.

Он пояснил, что пандемия COVID-19 — это не та ситуация, к которой какое-то правительство может оказаться готовым, имея заранее поэтапный план действий: «Такое невозможно».