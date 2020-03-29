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Врач Водовозов высказался о воздействии высокой температуры на коронавирус

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Врач Водовозов высказался о воздействии высокой температуры на коронавирусМосква, 29 марта. Российский врач-терапевт Алексей Водовозов подверг сомнению заявления гонконгских ученых о воздействии высоких температур на коронавирус. По его мнению, польза от этого открытия сомнительна и навряд ли сможет найти какое-либо практическое применение. 

Напомним, согласно данным, полученных медиками из Гонконга, при температуре 56 градусов по Цельсию COVID-19 погибает в течение 30 минут, а при температуре 70 градусов — за 5 минут.  Помимо этого, специалисты изучили, какое количество времени вирус продолжает оставаться на разных поверхностях. Оказалось, что на медицинской маске он остается активным в течение семи дней. 

Водозов считает, что это может быть просто открытие ради открытия. 

«Есть ли польза, тут нужно подумать. Может быть, паром начать обрабатывать поверхности. C другой стороны, пар быстро охлаждается», — сказал он в комментарии изданию Inforeactor.

Терапевт добавил, что можно мыть горячей водой овощи и фрукты, однако ничего сенсационного в этом нет.

«Если это находка исключительно из того, что ученые нашли, то тут и комментировать нечего», — заключил он. 

Врач Водовозов высказался о воздействии высокой температуры на коронавирус

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