Москва, 26 марта. Москва не располагает сведениями об «американском следе» в возникновении коронавируса, но вопросы к Вашингтону есть, заявил в воскресенье источник в Министерстве иностранных дел России.

По его словам, чтобы однозначно ответить на вопросы об источнике опасного вируса, вызвавшего пандемию, нужно провести научное расследование. Как пишет ТАСС, дипломат уточнил, что обвинительный тон комментариев в адрес Китая, звучащих сейчас от американской стороны, «вызывает откровенное недоумение». Он также добавил, что Москва пока не обладает сведениями об «американском следе» в возникновении COVID-19. В МИД заявили, что у Москвы есть вопросы к США касательно возникновения коронавируса.

«Однако давно с озабоченностью наблюдаем за военно-биологической деятельностью США, осуществляемой в непосредственной близости от наших границ. Иначе говоря, вопросы к США действительно есть», — подчеркнул он.

Напомним, МИД Китая предположил, что коронавирус в Ухань завезли военные из США. Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь прокомментировал заявление главы американского Центра по предупреждению и контролю заболеваний Роберта Редфилда, который сообщил, что в США было несколько случаев, когда у людей, которые якобы скончались от гриппа, после смерти был обнаружен коронавирус.

Вспышка новой инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Тогда десятки человек заразились неизвестной формой пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной резкой заболеваемости стал новый тип коронавируса 2019-nCoV.

На сегодняшний день в РФ зарегистрировано 1534 случая заражения коронавирусом.