Супруга Игоря Николаева поделилась переживаниями из-за заболевания артиста

Москва, 29 марта. Жена российского эстрадного исполнителя Игоря Николаева, госпитализированного с подозрением на коронавирус, певица и актриса Юлия Проскурякова рассказала в соцсетях, как проводит время на карантине. В Instagram она опубликовала видео, поделившись переживаниями по поводу заболевания артиста.

На кадрах видно, как четырехлетняя дочь Проскуряковой и Николаева Вероника танцует под новый хит Uno петербургской рейв-группы Little Big.

«Надоело бояться... Чтоб не сойти с ума, хоть что-нибудь не про коронавирус! Давайте верить в лучшее, пусть все наладится, и мы будем снова вот так беззаботно танцевать!» — отметила в описании ролика актриса.

О госпитализации Николаева стало известно 26 марта. По предварительным данным, у артиста диагностирована очаговая пневмония. Результаты теста на коронавирус пока неизвестны, передавало Федеральное агентство новостей.

Группа Little Big из Санкт-Петербурга была выдвинута от России для участия в Евровидении. Многие деятели шоу-бизнеса и рядовые слушатели прогнозировали победу коллектива в континентальном конкурсе. Little Big презентовали новый трек Uno, который планировали исполнить в Роттердаме, за непродолжительное время клип на композицию в YouTube набрал миллионы просмотров. Однако Евровидение было перенесено на 2021 год из-за пандемии коронавируса.