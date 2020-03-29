Донбасс, 29 марта. Украинские военные воруют оружие и боеприпасы для продажи националистам. Военнослужащий свел счеты с жизнью из-за карантина, его товарищи дезертировали с оружием. Мародеры из ВСУ грабят аптеки по приказу старших офицеров. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки киевские силовики нарушили режим прекращения огня 16 раз, огонь велся исключительно по территории Донецкой Народной Республики. В ходе обстрела западного поселка Донецка Старомихайловки смертельное ранение получила местная жительница 89-летнего возраста, разрушены пять частных домов.

Обстреляны Зайцево, Гольмовский, Горловка, Петровское и Саханка. Солдаты Киева днем в субботу применили 122-мм дальнобойную артиллерию. Огонь велся также из тяжелых 120-мм минометов, боевых машин пехоты и минометов 82-мм калибра. Активно применялось стрелковое оружие.

«Освободители» сбегают с передовой с оружием

По информации, полученной Народной милицией ЛНР от собственного источника с украинской территории, сотрудники Службы безопасности Украины выявили многочисленные факты хищения и утраты оружия и боеприпасов в украинских частях. В результате проверки подразделений украинской армии обнаружена недостача около 20 единиц стрелкового оружия, 13 гранатометов и тысяч боеприпасов.

В штаб оперативно-тактической группировки «Север» направлен отчет, согласно которому военнослужащие 25-й десантной бригады ВСУ забрали оружие с собой, когда решили дезертировать из части. Командира 59-й мотопехотной бригады ВСУ подозревают в организации хищения стрелкового оружия с целью продажи его в центральных районах Украины. Комбригу объявлено подозрение в передаче и продаже оружия представителям националистических организаций. При этом указывается, что оружие якобы было списанным и неисправным.

Украинские СМИ работают на передовой

Представители Народной милиции ЛНР и ДНР заявляют о том, что в нескольких бригадах армии Украины отмечена работа съемочных групп телеканалов «Украина», «Интер», «5 канал» и «1+1». Основная задача, поставленная журналистам, — отснять сюжеты об обстрелах, произведенных якобы подразделениями Народной милиции республик. Так, 54-я механизированная бригада ВСУ под руководством Алексея Майстренко провела провокационный обстрел села Яковлевка в ДНР, чтобы обеспечить видеофиксацию ответных мер со стороны оборонного ведомства ДНР.

Однако артиллеристы, не обладая нужной квалификацией, подвергли обстрелу один из районов Авдеевки, подконтрольной украинскому правительству. В результате инцидента ранение получила местная жительница. Согласно разведданным, в зоне ответственности армейского корпуса ЛНР запланирована провокация с обстрелом позиций 30-й механизированной бригады, которую выдадут за агрессию луганчан.

В ВСУ резко ухудшился уровень дисциплины

Один из бойцов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ свел счеты с жизнью, сообщают в Народной милиции ДНР. Несчастный был буквально сведен с ума, будучи изолированным в медпункте батальона, откуда было невозможно поддерживать связь с близкими и сослуживцами. В карантин солдат попал в связи с подозрением на заболевание коронавирусом, а средства связи у него отобрало руководство, опасавшееся того, что информация о заболевании выйдет за пределы части.

Еще несколько военнослужащих бригады, недовольные карантинными мерами, ударились в бега с оружием в руках. Они находятся в розыске. Стало известно, что военнослужащие на фоне депрессивного состояния и неблагоприятной эпидемиологической обстановки массово начали употреблять наркотики. Недавно военная полиция и прокуратура задержали группу солдат, систематически употребляющих наркотики. В это же время командир бригады Гончарук поставил задачу группе своих подчиненных силой забрать в аптеках Волновахи Донецкой области медицинские перчатки и маски, средства дезинфекции и лекарства.