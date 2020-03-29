Кремль сообщил о тестировании на коронавирус участников встреч с Путиным

Москва, 29 марта. Участники встреч с президентом РФ Владимиром Путиным и работающие с ним сотрудники кремлевской администрации проходят тестирование на коронавирус заранее. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии.

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении следующей недели нерабочей с сохранением за работниками заработных плат. Власти субъектов РФ ввели ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом.

С 28 марта по всей стране закрылись общественные места. Работают только продуктовые магазины и аптеки, а также экстренные службы и непрерывные жизненно важные производства. Кроме того, региональные власти рекомендовали людям старше 65 лет, особенно с хроническими заболеваниями, оставаться дома.

По данным на 29 марта, в России зафиксировано 1534 пациента с коронавирусом. За последние сутки выявлены 270 новых случаев заражения. Скончались восемь человек, выздоровели — 64.