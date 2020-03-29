Доктор Зайцев заявил, что победа над коронавирусом зависит от сознательности россиян

Москва, 29 марта. Успешность борьбы с коронавирусом сейчас во многом зависит от сознательности россиян. Именно поэтому так важно неукоснительное выполнять все предписания властей, считает врач высшей категории и кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.



Специалист призвал всех сограждан соблюдать карантинные меры и по возможности не покидать свои дома. Зайцев уточнил, что выходить на улицу стоит только, чтобы купить продукты, еду для животных, при необходимости получения медицинской помощи или чтобы выбросить мусор.

«Остальное нужно отложить на потом», — заявил он в комментарии Newinform.

Специалист подчеркнул, что все предписания, направленные на профилактику заболевания COVID-19, требуется выполнять неукоснительно: «Сейчас все зависит от уровня нашей сознательности».

Врач оценил меры, принимаемые сейчас властями Москвы, заметив, ситуация находится под полным контролем, на это указывает отсутствие «лавинообразного темпа роста числа заболевших». При этом он не исключил, что при первых признаках нарастания эпидемической вспышки столицу могут вынужденно перекрыть.

«Тем не менее, сейчас улицы пустые, видно, что парковочных мест во дворах предостаточно — люди реально разъехались по дачным участкам, деревням», — констатировал Зайцев.

Специалист добавил, что ужесточение карантинных мер не должно вызывать неприятие со стороны граждан, ведь все направлено на обеспечение их здоровья и безопасности.