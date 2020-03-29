Захарова раскритиковала «оболваненных» Западом россиян

Москва, 29 марта. «Оболваненные» Западом граждане РФ уехали за рубеж много лет назад, предпочли не поддерживать свою страну, а строить жизнь на Западе. Однако теперь они вспомнили о российском гражданстве и требуют возвращения в РФ, об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, за последнее время она получила множество звонков от туристов, депутатов, уполномоченных представителей и других россиянах за границей. Однако больше всего ей запомнился звонок от состоятельных родителей, чьи дети живут в Лондоне, рассказала дипломат.

Представитель МИД РФ отметила, что звонившие заявили, что хотят вернуть детей из Англии, где они живут много лет. По их словам, детям «обнулили медицинские страховки» и не существует «никаких обязательств».

«Вас оболванили много лет за ваши же деньги. Вы оболванивались и платили золотом за тлен и иллюзию, вместо того, чтобы поддерживать свою страну и свой народ, которые титаническими усилиями, терпением и любовью восстанавливали страну после распада СССР и коллапса 90-х», ― возмутилась Захарова.

По словам дипломата, теперь, когда на Западе «указали на дверь», отказавшись от обязательств, люди вспомнили о российском гражданстве.

«Мы — граждане России». Разве? «Мы по закону граждане», сдувая пыль с российских паспортов, объясняют они», ― добавила она.

Захарова посоветовала этим людям начать с главного ― уважения к своей стране и ее народу.

Вспышка новой инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Тогда десятки человек заразились неизвестной формой пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной резкой заболеваемости стал новый тип коронавируса 2019-nCoV. По данным на 29 марта, число зараженных в мире достигло 668 тысяч, погибло более 31 тысяч человек. В Великобритании число заболевших коронавирусом превысило 17 тысяч, более 1 тысячи человек скончались.

Ранее доктор Александр Мясников рассказал, что пандемия коронавируса протекает, как и все инфекционные заболевания, по определенному сценарию. Доктор назвал единственный способ приблизить конец эпидемии коронавируса.