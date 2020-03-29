Убийца семьи из Якутска ранил полицейского во время задержания

Якутск, 29 марта. Сотрудник правоохранительных органов получил ножевое ранение во время задержания подозреваемого в убийстве семьи с двумя детьми в Якутии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

По данным правоохранителей, подозреваемый оказал сопротивление при задержании.

«Ударил ножом одного из оперативных сотрудников», — рассказали в ведомстве.

Утром 29 марта стало известно, что в одном из жилых домов Якутска были обнаружены тела четырех человек, в том числе двоих детей. Правоохранители быстро вышли на след предполагаемого убийцы. По предварительным данным, причиной жесткого убийства могла стать месть, передает «Пятый канал».

Предполагается, что злоумышленник хотел поквитаться с главой убитой семьи, который находится в СИЗО по делу о наркотиках. Есть версия, что мужчина дал показания против своего подельника.

В данный момент следствие выясняет подробные причины и обстоятельства случившегося.