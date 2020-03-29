Психологи дали советы, как справиться с депрессией во время карантина

Москва, 29 марта. Занятие самообразованием и общение по телефону могут отлично скрасить серые будни карантина. Такие рекомендации дают психологи, чтобы противостоять депрессии на фоне коронавирусного карантина.

По словам главного нарколога УрФО Антона Поддубного, человек в режиме самоизоляции можно впасть в апатию и начать употреблять алкоголь.

«Чтобы этого избежать, нужно общаться по телефону, заняться тем, на что раньше не хватало времени. Но для этого нужна мотивация», — рассказал специалист.

Психиатр-нарколог, глава Клиники психологической адаптации Алексей Магалиф отмечает, что нахождение под карантином является нестандартной ситуацией, а потому может вызывать стресс, передает Ura.ru.

«Мы не привыкли к такому, давно утратили навыки сами себя развлекать. Конечно, лучше в эти дни занять себя полезными делами. Например, сделать генеральную уборку, почитать книги, поучить английский», — посоветовал доктор.

Напомним, эпидемия коронавируса началась в конце прошлого года в китайском городе Ухань. Несмотря на действия властей КНР пневмония нового типа быстро распространилась за пределы страны. На данный момент коронавирус поразил большинство государств мира, наиболее тяжелая эпидемиологическая ситуация наблюдается в Италии и США.

По последним данным, в России выявлено 1534 случая коронавирусной инфекции, большинство из которых зафиксированы в Москве. Побороть ранее неизвестное заболевание смогли 64 пациента, погибло восемь человек.