Бывший министр умер от коронавируса во Франции

Париж, 29 марта. Бывший министр промышленности Франции, председатель совета департамента О-де-Сен Патрик Деведжян скончался от коронавируса в возрасте 75 лет. Об этом сообщается в коммюнике местных властей.

«Патрик Деведжян, госпитализированный после положительного анализа на COVID-19, скончался в ночь на воскресенье», — говорится в сообщении.

О заражении коронавирусом Деведжян сообщил в своем Twitter несколько дней назад. Он известил подписчиков о том, что его состояние стабильное. Политик поблагодарил медицинский персонал за помощь.

Ранее стало известно, что за сутки зарегистрировано еще 197 случаев заражения коронавирусом в Москве. В области число инфицированных увеличилось на 27 человек. Всего в столице на данный момент подтвердились 1014 случаев заражения опасной китайской инфекцией. По России зарегистрировано 1534 случая заражения коронавирусом, 270 из них были выявлены за сутки.

Напомним, что с 28 марта в Москве введены дополнительные ограничительные меры в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Приостанавливают свою работу рестораны, кафе, бары, столовые и другие общедоступные предприятия.

Вспышка заболевания коронавируса была зафиксирована в конце декабря минувшего года в городе Ухань (провинция Хубэй, КНР). Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию 11 марта.

Напомним, ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для родителей в связи с ростом числа инфицированных коронавирусом. Среди пунктов также оказался совет максимально ограничить детей от прогулок на улице, а также минимизировать их контакты с окружающей средой.