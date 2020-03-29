Малькевич назвал отчаянным шагом возможный побег россиян из тюрьмы в Ливии

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), член Общественной палаты России Александр Малькевич в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей (ФАН) рассказал о шансах предположительно одного из сбежавших социологов ФЗНЦ из неофициальной ливийской тюрьмы «Митига» добраться до России.

Ранее ФАН сообщал о побеге заключенных из «Митиги» — узники неофициальной триполийской тюрьмы воспользовались тем, что охранники вынуждены были укрыться от обстрела, фактически предоставляя заключенным полную свободу действий. Согласно ливийским источникам в соцсетях, среди бежавших узников на улицах Триполи был замечен русский человек. Отметим, с 2019 года единственными российскими гражданами, удерживаемыми в «Митиге», были социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан.

Однако в условиях эскалации ливийского конфликта мало просто сбежать из «Митиги» — необходимо выбраться из столицы, подконтрольной боевикам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) и покинуть страну.

«Конечно, хотелось бы верить, что кому-то из ребят удастся выбраться с территории, которую контролируют террористы или найти людей, которые смогут оказать им помощь, но как разумный человек я понимаю, что истощенный узник, иностранец не имеет шансов на какой-то успех. Конечно, в глубине души есть место для надежды, но очевидно, что если эта история подтвердится, то это был отчаянный шаг, к сожалению, ведущий к большим угрозам для жизни наших товарищей», — утверждает Александр Малькевич.

Он выразил надежду на то, что Максиму Шугалею или Самеру Суэйфану после побега удастся найти союзников или людей, с которыми они работали до заключения.

«Надеюсь, они смогут найти какую-то помощь в этом бардаке, но это все гадание. Я просто сейчас пытаюсь выяснить, что произошло», — говорит президент ФЗНЦ.

В настоящее время Александр Малькевич вместе со своими коллегами максимально задействуют свои рабочие контакты в Ливии и Северной Африке, используя все возможные пути для того, чтобы получить больше информации о случившемся и понять, чем можно помочь.

«По моим данным, в «Митиге» порядка трех тысяч пленников. В мире сейчас стараются выпускать людей, изменять меру пресечения на домашний арест, например, из-за угрозы коронавируса и других проблем. А на фоне усилившегося внутриливийского противостояния, на фоне пандемии власти Триполи вообще перешли в режим полной самоизоляции во всех смыслах этого слова — везде. Я напоминаю о письмах, которые мы направили во все официальные профильные структуры по поводу ПНС и его нелегитимности — посольство Ливии в Москве следует тоже закрывать, потому что они и так изолировались и не принимают российских граждан, а кроме того, представляют нелегитимные структуры в Ливии. Это целый комплекс проблем», — отметил Малькевич.

Президент ФЗНЦ напомнил, что скоро будет 11 месяцев в с тех пор, как российских граждан незаконно удерживают в ливийском плену без предъявления каких-либо обвинений.

Максима Шугалея и Самера Суэйфана похитили боевики бандформирования RADA, подчиняющегося главе так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файезу Сарраджу, и поместили российских граждан в неофициальную ливийскую тюрьму «Митига», известную своими пытками и ужасными условиями содержания заключенных.