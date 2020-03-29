Союз ливийских племен поддержал ЛНА в борьбе с терроризмом в стране

Бенгази, 29 марта. Союз ливийских племен выразил поддержку военнослужащим Ливийской национальной армии (ЛНА), сражающимся с терроризмом и различными экстремистскими группировками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Соответствующее заявление председателя организации было опубликовано на официальной странице в соцсети Facebook.

Стоит отметить, что данное заявление представителя Союза племен Ливии было приурочено к 50-летию эвакуации военных баз Великобритании с территории североафриканского государства. Кроме того, союз почтил память бывшего ливийского лидера — Муаммара Каддафи, убитого 20 октября 2011 году.

Напомним, 27 марта 1970 года правительство Муаммара Каддафи добилось закрытия на территории Ливии британской военно-воздушной базы в Эль-Адеме, а также военно-морской базы, находившейся в Тобруке. Немаловажную роль в этом процессе сыграл известный ливийский политический деятель того времени Салах Масуд Бувазир, занимавший тогда пост главы министерства иностранных дел страны. Глава внешнеполитического ведомства погиб 21 февраля 1973 года в результате атаки израильского истребителя на рейс №144 «Ливийских авиалиний» над Синайским полуостровом.

Также в Союзе призвали все ливийские племена и социальные группы объединяться в борьбе с террористической угрозой на территории страны. При этом было отмечено, что Ливия должна быть единым и неразделимым государством, для чего всем гражданам необходимо консолидировать свои усилия для восстановления мира и порядка.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что марионеточное «правительство» Файеза Сарраджа в Триполи объявило о начале новой наступательной операции «Шторм мира», которая направлена против сил фельдмаршала Халифы Хафтара. За последнее время количество провокаций и атак на позиции ливийской армии со стороны боевиков незаконных вооруженных формирований и сирийских наемников Турции только возрастает, несмотря на гуманитарное перемирие в связи с угрозой эпидемии коронавируса.