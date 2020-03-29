Доктор Мясников назвал единственный способ приблизить конец эпидемии коронавируса

Москва, 29 марта. Врач, писатель и телеведущий Александр Мясников рассказал, что пандемия коронавируса протекает, как и все инфекционные заболевания, по определенному сценарию. Доктор назвал единственный способ приблизить конец эпидемии коронавируса.

По словам Мясникова, все вирусы, подобные COVID-19, бурно распространяются первые два-три месяца, а затем неизбежно наступает спад. После можно ожидать еще несколько волн, но и они проходят по затухающей.

Доктор отметил, что распространению инфекции препятствует ультрафиолет из-за дезинфицирующего действия, поэтому в теплый период ожидается спад. Тем не менее у населения есть единственный способ ускорить естественный ход событий и приблизить конец эпидемии.

«Ускорить конец эпидемии можем только мы, проявив коллективный разум, ответственность и терпение», ― уверен Мясников.

Кроме того, Мясников назвал худший сценарий развития событий. По словам врача, любая неконтролируемая инфекция останавливается, когда переболеет 70% стада и разовьется стадный иммунитет. Из 7 млрд людей в тропиках живет 1 млрд, в этих регионах распространение инфекции будет низким из-за ультрафиолета. Это значит, что из 6 млрд коронавирусом переболеют 4 млрд человек.

«Общая смертность от зарегистрированных с COVID-19 ― 1–2%. Подсчет показывает, что санитарные потери за два года будут значительными, но, простите за цинизм, никак не больше того, что человечество несет от СПИДа (1,5 млн в год), туберкулеза (1,5 млн в год), вирусных гепатитов (1 млн в год), малярии (еще недавно 1 млн в год)», ― заключил специалист.

Вспышка новой инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Тогда десятки человек заразились неизвестной формой пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной резкой заболеваемости стал новый тип коронавируса 2019-nCoV. По данным на 29 марта, число зараженных в мире достигло 668 тысяч, погибло более 31 тысяч человек.

Ранее Мясников рассказал, почему новой коронавирусной инфекцией чаще всего болеют пожилые люди. Специалист уточнил, что постулат «Новая коронавирусная инфекция особенно опасна для пожилых людей» правильный, но не совсем верный. По мнению эксперта, для пожилых людей опасна любая инфекция.