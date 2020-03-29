Украинцы возмущены поведением богачей, привезших коронавирус из Франции

В дни карантина одной из главных «точек притяжения» в Киеве стала Александровская больница. Именно сюда привозят заболевших коронавирусом из столицы и области. Здесь же лежат члены «компании миллионеров», которые отмечали 8 Марта на французском горнолыжном курорте Куршевель, а потом привезли опасное заболевание на Украину. Корреспондент Федерального агентства новостей побывал на территории Александровской больницы и послушал, что говорят доктора и посетители.

Коронавирус продолжает наступление

На Украине продолжается тотальный карантин, который действует с 17 марта до 24 апреля. Несмотря на то, что большинство фирм, компаний, торговых центров и производств давно закрыто, количество зараженных коронавирусом украинцев все равно растет. По состоянию на 28 марта было лабораторно подтверждено 311 случаев заражения инфекцией, она обнаружена уже в 18 областях и Киеве.

В Минздраве сообщили, что за прошедшие сутки было зафиксировано 96 новых случаев заражения. Известно о пяти летальных исходах от коронавируса с начала эпидемии, четыре человека выздоровели. Больше всего зараженных — в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской областях (в эти регионы вернулось больше всего заробитчан из Европы), а также в Киеве и Киевской области.

В столице главным лечебным пунктом для заболевших стала Александровская больница, она расположена в самом центре.

«Сегодня тех, у кого подтвержден коронавирус, принимает базовая Александровская больница. Там есть все необходимое, чтобы предоставить своевременную и квалифицированную помощь каждому, кто туда обращается», — уверенно заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, всего в клинике для лечения больных с коронавирусом развернуто 482 койки.

По словам главврача медицинского учреждения Александра Васильева, сейчас в инфекционном отделении находится примерно 35 пациентов. Он опроверг слухи о том, что «в Александровку каждый день приезжает масса машин скорой помощи».

«У нас абсолютно спокойный режим оказания скорой медпомощи. Все пациенты, которые поступают по скорой, получают обычную помощь. Есть очереди из людей, которые сами хотят приехать и пройти тесты. Из-за того, что они часто ведут себя неадекватно, решено поставить возле корпусов охрану», — отметил медик.

Васильев подчеркнул, что в больнице достаточно экспресс-тестов на коронавирус для людей, поступающих с высокой температурой. Он сообщил, что врачи-инфекционисты подписали обязательство «не ходить в отпуск во время эпидемии в Киеве, а также посещать работу строго по графику».

Элитная тусовка на койках

Впрочем, в самом Киеве Александровка сейчас на слуху еще и потому, что именно здесь лежат сразу несколько членов украинской элиты, презревшие правила карантина и не вовремя съездившие в отпуск в Европу. По данным СМИ, несколько десятков топ-политиков и звезд шоу-бизнеса в самый разгар эпидемии коронавируса, 8 марта, закрывали курортный сезон в Куршевеле. Оттуда многие из них привезли опасную болезнь на родину.

Как сообщили источники в украинском политикуме, в период пандемии на элитном курорте отдыхали экс-глава офиса президента Андрей Богдан и его экс-подруга Анастасия Сличная, видный харьковский бизнесмен Владимир Скоробогач со своей супругой, миллиардер, нардеп Рады Виталий Хомутынник с женой. Были в Куршевеле и другие топ-чиновники, члены правления «Нафтогаза Украины» и звезды шоу-бизнеса.

Передвигалась элитная «делегация» на личном самолете миллиардера Хомутынника, а также чартерными спецрейсами. Об одном из них написал в соцсетях экс-нардеп Сергей Лещенко.

«14 случаев коронавируса, выявленных в Киеве, — это пассажиры одного самолета, который прилетел из швейцарской Женевы. Среди пассажиров была группа лиц, праздновавших 8 Марта на элитном курорте Куршевель», — сообщил он.

Впрочем, примерно неделю после возвращения на Украину никто из «куршевельцев» ничего о своей болезни не сообщал. Позже выяснилось, что богачи, презревшие карантин, пытались «пересидеть» заболевание дома, занимаясь самолечением. Не вышло.

Первым заболевание выявили у нардепа из парламентской группы «Доверие» Сергея Шахова. Он признался, что действительно отдыхал в Куршевеле с 7 по 11 марта и через Женеву вернулся домой. Затем засветился замглавы Харьковского облсовета Владимир Скоробогач и его жена Виктория. Обоих госпитализировали в Александровскую больницу с подозрением на COVID-19, у женщины наличие вируса уже подтверждено. Скоробогач известен в Харькове близостью к миллионеру-нардепу Виталию Хомутыннику, работал в руководстве его компании «Интеропт-Премиум».

По данным источников в элитной украинской тусовке, в это же время в Куршевеле отдыхал и сам миллионер Хомутынник с супругой Светланой. У них наличие диагноза пока не подтверждено. Зато обнаружен коронавирус у депутатов Верховной рады Сергея Рудика, Руслана Горбенко и Сергея Вельможного. 28 марта стало известно о заражении опасной болезнью пятого депутата парламента — Анны Скороход.

Большинство «отдохнувших в Куршевеле» предпочитают, находясь в больнице, хранить молчание. Исключение — депутат Сергей Шахов, который даже завел Telegram-канал «Коронованный Шахов». В нем он описывает условия нахождения в Александровской больнице как «вполне приличные».

«Я лежу в двухместной палате, здесь чисто, нормально кормят и постоянно все дезинфицируют. Мне несколько раз в день ставят капельницы, дают какие-то лекарства. Надеюсь, вскоре пойду на поправку», — написал он.

Больше всего украинцев возмутило то, что все отдохнувшие в Куршевеле во время эпидемии, прибыв на родину, не стали сидеть в самоизоляции. Вместо этого они продолжили вести привычный образ жизни: ходили по телеэфирам, посещали заседания Рады, проводили встречи. В итоге каждый из «куршевельцев» мог заразить сотни человек. В украинских соцсетях возмущенные граждане пишут о том, что «этих негодяев надо не жалеть, а после их выздоровления посадить в тюрьму на несколько лет».

Попасть в Александровку

Корреспондент ФАН решил проникнуть на территорию Александровской больницы под видом посетителя, у которого здесь лежит родственник. На первом же КПП на въезд у меня спросили документы, мое служебное удостоверение охранника не устроило, и пришлось разворачиваться назад. Впрочем, далеко возвращаться не пришлось — пройдя метров двадцать обратно ко входу, я тут же поднялся по лестнице к храму Святителя Михаила, стоящему рядом с территорией больницы. Пройдя сквозь церковный двор, я оказался на дороге, ведущей к лечебнице. На ней уже ни одного КПП не было.

Пока я брел по дороге, меня обогнали две или три машины скорой помощи, видимо, доставлявших больных в Александровку. Поравнявшись с главным входом в больницу, я поднялся по каменной лестнице в больничный двор. Здесь не было никакой охраны, и никто даже не обратил на меня внимания. Я походил между больничных корпусов, среди которых встретил молодую санитарку. Я прямо спросил ее, где лежат пациенты с коронавирусом, и девушка показала мне опрятное розовое здание, явно пережившее капитальный ремонт.

Впрочем, попытки проникнуть в здание оказались бесполезными. При входе в приемный покой меня тут же встретила охрана и потребовала предъявить документы. Как выяснилось, в качестве полноценного документа тут рассматривается только общегражданский паспорт. После проверки охранник сверяет ваше имя со списком сегодняшних посетителей и, обнаружив его там, пропускает внутрь. Излишне говорить, что корреспондент ФАН до этой стадии не дошел, быстро удалившись.

По впечатлениям ФАН, а также по записям в соцсетях, сделанным пациентами, можно сказать, что в Александровской больнице вполне нормальные условия содержания для больных. Однако с доступом на территорию лечебницы явно надо что-то делать — как выяснилось, попасть сюда может любой желающий.

Против вируса — с голыми руками

Между тем, помимо Александровской и еще нескольких «базовых» больниц, на Украине есть сотни лечебных учреждений, которые, по признанию их работников, абсолютно не готовы к борьбе с эпидемией коронавируса. Так, реаниматолог одной из клиник Полтавской области честно написал в соцсетях:

«Аппаратов ИВЛ на Украине реально очень мало, расходных материалов для них еще меньше. В некоторых больницах они числятся на балансе, но на деле сами аппараты уже давно нерабочие. В среднем приходится по одному аппарату на больницу. В крупных городах и областных центрах, может, побольше, а в какой-нибудь сельской больнице аппарата ИВЛ может и вовсе не быть».

После чего продолжил:

«Для меня как для человека, который давал клятву Гиппократа, все это звучит дико и бесчеловечно. У меня у самого пожилые родители, и они тоже в группе риска. В нашей больнице и врачи, и медсестры — все готовы помогать зараженным, насколько хватит наших возможностей и сил. Но это не отменяет проблем с обеспечением больниц даже самым необходимым. В большинстве из них банально нет средств индивидуальной защиты (к тем защитным костюмам, которые нам прислали, даже притрагиваться страшно). В стране ужасный, невообразимый дефицит медикаментов, необходимых для оказания помощи заразившимся. А в случае эпидемии лекарств на всех точно не хватит. Говоря откровенно, Украина на сегодня не готова встречать эпидемию коронавируса».

Сотрудница областной клинической больницы Киева, парамедик Виктория написала в соцсетях 28 марта:

«Мы, медики, между собой обсуждаем, что зараженных коронавирусом в стране наверняка уже более трех тысяч. Власть говорит, что их всего около 300, но мне смешно верить в эти цифры — когда ты понимаешь, как он легко передается. Вирус мутирует, его симптомы усложняются. На Украине долго не было никаких тест-систем, поэтому реальных цифр зараженности никто не знает».

Виктория уверена, что «карантин продлится еще минимум два месяца, и то, что мы видим сейчас, — это еще цветочки». В пример она приводит Александровскую больницу, говоря, что «клиника реально переполнена еще с прошлой недели».

А сотрудник Александровки Елена рассказала в соцсетях, что «среди врачей клиники также царит небольшая паника».

«Большинство сотрудников нашей больницы — пенсионеры, они в группе риска. Но еще больше врачи боятся неизвестности. Никто не знает, чего завтра ожидать».

Елена искренне советует в случае паники или подозрения на коронавирус… не ехать в Александровскую больницу.