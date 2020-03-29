Ученые назвали температуру, при которой активизируется коронавирус

Гонконг, 29 марта. Ученые из Университета Гонконга определили условия, которые способствуют развитию коронавируса.

Оказалось, что самая благоприятная температура воздуха для SARS-CoV-2 — примерно 4 градуса выше нуля. В таких условиях вирус «чувствует» себя стабильно максимально долго время, а его активность падает только через две недели, при условии отсутствия дезинфекции.

Высокие температуры SARS-CoV-2 не переносит и полностью дезактивируется за пять минут при 70 градусов по Цельсию.

Помимо этого, специалисты экспериментальным путем выяснили, на каких поверхностях коронавирус задерживается дольше всего. Так, с бумаги он исчез через три часа, на одежде и деревянных вещах задержался почти на двое суток, на стеклянных поверхностях — оставался до четырех суток, а на пластике — почти неделю.

Отдельное внимание было уделено и тому, сколько коронавирус может оставаться на поверхности медицинской маски. Результаты оказались разочаровывающие — почти семь дней. В связи с этим эксперты призвали подвергать эти средства индивидуальной защиты тщательной дезинфекции.

Отметим, что эксперты ранее неоднократно указывали на то, что маска не может дать 100-процентной гарантии защиты от COVID-19. Важно также соблюдать режим самоизоляции, тщательно мыть руки.