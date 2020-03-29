Врач Мухина высказалась о ребенке 74-летнего Петросяна и Брухуновой

Москва, 29 марта. Врач-диетолог Марият Мухина прокомментировала новость о рождении ребенка у юмориста Евгения Петросяна и его молодой жены Татьяны Брухуновой.

Несмотря на многочисленные публикации СМИ о том, что 74-летний Петросян стал отцом, 31-летняя Брухунова категорически опровергает факт появления младенца. Сам сатирик не комментирует слухи.

Врач Мухина высказалась о ребенке Петросяна и Брухуновой. Как уточнила Мухина, она воодушевлена новостью о позднем отцовстве Евгения Петросяна. По ее словам, женившийся на помощнице Петросян повел себя достойно. В эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ она уточнила, что именно желание Петросяна снова стать отцом и «полноценным семьянином» привело к его разводу с коллегой Еленой Степаненко.

«Он благородный человек, решил спасти своего ребенка от звания бастарда. Пожертвовал длительными отношениями со своей супругой в пользу новой жизни. У него прекрасная сексуальная жизнь. Андрогены брызжут из глаз», — подчеркнула Мухина.

Ранее на волне слухов о рождении ребенка от суррогатной матери юмористу Евгению Петросяну пришлось нарушить молчание. Однако в разговоре со СМИ он не стал прямо отвечать на вопрос, сказав журналистам, что это не их дело.

В СМИ активно ходят слухи, что Петросян отдыхал в Дубае со своей молодой супругой Татьяной Брухуновой не просто так. Источники сообщили, что пара скрытно прибегла к услугам суррогатной матери, как в свое время поступили Алла Пугачева и Максим Галкин.

Брухунова отшутилась в ответ на вопрос о рождении ребенка. Она не стала комментировать эту информацию. При общении с подписчиками в Instagram Брухунова ушла от ответа на вопросы о прибавлении в семье.

Напомним, известный артист и его помощница, по слухам, узаконили отношения в начале декабря. Однако они до сих пор официально не объявили о своем браке. С бывшей женой, артисткой Еленой Степаненко, Петросян развелся в ноябре 2018 года, расставание проходило на фоне громкого судебного разбирательства.