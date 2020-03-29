Мишустин утвердил президиум правительства России. События дня. ФАН-ТВ

В России выявили еще 270 зараженных коронавирусом Коронавирус в России идет по нарастающей. За последние сутки инфекцию в нашей стране выявили еще у 270 человек. Таким образом, рекорд ежедневного прироста в очередной раз обновился. Любопытно, что сегодня вирус диагностирован в 26 регионах, а вчера о новых пациентах заявляли ровно столько же. Причем тройка лидеров по приросту зараженных тоже не поменялась: на данный момент это Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург. Общее количество больных превысило 1 500. Из них восемь человек скончались. Правительство России уже распорядилось о полном закрытии границ с другими странами. Хотя жесткие меры карантина сейчас вводятся даже на уровне наших регионов: например, в Чечне и Мурманской области, где уже ограничили въезд в несколько городов. Вероятно, этот список в ближайшее время будет только расти.

Мишустин утвердил президиум кабмина Новая структура появилась в российском кабмине. Премьер-министр страны Михаил Мишустин утвердил президиум правительства. В состав вошел сам Мишустин, а также ряд его заместителей и министров, включая главу МИД Сергея Лаврова и Минобороны Сергея Шойгу — в общей сложности список пополнили 20 человек. Вообще-то, этот руководящий орган не совсем новый, но в последние годы он не функционировал. Например, до этого президиум утверждался в кабмине экс-премьера Дмитрия Медведева и действовал с 2012 по 2018 годы. Но, видимо, потерял свою актуальность (вплоть до текущего момента). Ясность в этом вопросе внес Кремль. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил, что задача президиума — обсуждать темы, которые не требуют присутствия всего кабинета министров. Например, это касается оперативных вопросов, а их ввиду эпидемии сейчас появляется достаточно.

В Киев из Москвы прибыл поезд с украинцами Обмен спецрейсами между Россией и Украиной благополучно завершился. В Киев сегодня прибыл поезд из Москвы, на борту которого, по предварительным данным, находились около 700 украинских граждан. Именно столько россиян вчера ехали этим же поездом, но по обратному маршруту (то есть вернулись из Киева в Москву). Интересно, что железнодорожный состав, скорее всего, в последний раз отправился в путь не только между столицами, но и вообще между двумя странами. По крайней мере, до того, как эпидемия коронавируса пойдет на спад, а вместе с тем откроются и границы. Взаимно эвакуировать граждан Россия и Украина смогли, можно сказать, в последний момент. Благодаря работе внешнеполитических ведомств. Но теперь все рубежи обоих государств закрываются наглухо и на неопределенный срок.