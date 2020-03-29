Президент Италии потребовал от ЕС новых мер в борьбе против коронавируса

Рим, 29 марта. Сложившаяся в Европе эпидемиологическая ситуация требует новых неотложных мер по борьбе с коронавирусом. Об этом заявил президент Италии Серджо Маттарелла во время телеобращения к гражданам страны.

По его словам, Европа переживает непростой этап в истории, и потому необходимость изменения походов к противодействию пандемии COVID-19 уже назрела.

«Необходимы дальнейшие общие инициативы. Они заменят собой старые схемы, которые более не отвечают реальности трагических условий, в которых находится наш континент», — потребовал Маттарелла.

Он также выразил надежду на то, что в других странах Евросоюза осознают опасность сложившейся обстановки и будут солидарны с Римом, не только в русле ценностей ЕС, сколько исходя из общих интересов.

Кроме того, Маттарелла сообщил, что в последние дни на Апеннинах темпы распространения коронавируса замедляются.

«Это не тот факт, который может подбодрить нас, так как все равно речь идет о множестве новых пациентов и новых смертей», — подчеркнул президент Италии.

Напомним, Италия обогнала Китай и вышла на первое место в мире по количеству жертв ранее неизвестного заболевания, из-за пневмонии нового типа в стране погибло более десяти тысяч человек, при этом смогли побороть инфекцию только чуть более 12 тысяч пациентов.

Всего на Апеннинах было зафиксировано свыше 92 тысяч случаев заражения коронавирусом. По этому показателю Италия находится на втором месте в мире, пропустив вперед США, где COVID-19 уже заболели более 124 тысяч человек.