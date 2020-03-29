Западные СМИ пытаются обесценить подвиг россиян, борющихся с коронавирусом в Италии

Итальянский телеканал Tgcom24 создал сюжет о действиях российских специалистов, которые борются с эпидемией коронавируса в городе Бергамо — одном из самых пострадавших от COVID-19. В частности, журналисты показали, как идет обработка комнат в домах престарелых (за первый день дезинфицировано 2 тыс. кв. метров жилья) и строительство госпиталя, в котором будут принимать 32 приехавших из РФ вирусолога.

Однако французская газета Le Monde назвала искреннюю помощь России «показушничеством» и «корыстной щедростью». Обесценивание подвига россиян, рискующих собственной жизнью ради народов Европы, безусловно, является одним из актов информационной войны, которую Запад ведет против нашей страны. В интервью Федеральному агентству новостей политолог и государственный деятель Андрей Колядин заявил, что помощь нашей страны является исключительно бескорыстной.

«Есть такая пословица: «друг познается в беде». Россия одна из первых откликнулась на зов о помощи Китая, прислав туда соответствующее оборудование и маски. Теперь поборовший стремительный рост эпидемии Китай сам помогает уже не только нам, но и другим пострадавшим странам. Так что речь тут не в «режимах», а во внутреннем устремлении людей поддержать тех, кто в беде. Трактовать это по-другому не стоит», — убежден собеседник ФАН.

Политолог прокомментировал приведенное в провокационной статье Le Monde высказывание верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, заявившего, что действия РФ якобы продиктованы информационным противостоянием с Западом в борьбе за геополитическое влияние с помощью «политики щедрости». Колядин заявил, что в истории останется именно оказанная Россией поддержка в борьбе с эпидемией, а не досужие рассуждения о том, какая у ее действий могла быть идеологическая подоплека.

«В любом бою есть люди, которые идут в атаку и готовы закрыть грудью товарища, а есть те, кто остается в окопе и только визжит, что вот они бы воевали лучше. Человек либо участвует и помогает своим делом и своей жизнью, либо рассуждает, почему он не помог», — уверен собеседник ФАН.

По его мнению, провокационные высказывания Борреля не стоят даже того, чтобы о них всерьез говорить.