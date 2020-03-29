Макрон пытается «переломить дискуссию» критикой в адрес РФ из-за помощи Италии

Москва, 29 марта. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал не «преувеличивать» российскую помощь Италии в борьбе с коронавирусом. Политолог Тимофей Бордачев оценил критику Макрона в адрес РФ.

Пандемия коронавируса охватила почти все страны мира, наиболее острая ситуация сохраняется в Европе. Очагом заболевания стала Италия ― в стране зафиксированы 92 тысячи случаев заболевания коронавирусом, более 10 тысяч ― с летальным исходом.

Однако в этой критической ситуации Рим остался без помощи соседей, что вызвало возмущение у итальянцев. Помощь стране оказали Россия и Китай. В Евросоюзе ревностно отнеслись к помощи РФ и КНР Италии. Президент Франции даже назвал помощь «преувеличенной» и обратил внимание на действия ЕС и НАТО.

Бордачев назвал оправдания Макрона попыткой подправить рейтинг Евросоюза. Политолог подчеркнул, что в Италии была затронута базовая ценность государства ― вопрос выживания граждан.

«Это попытка переломить дискуссию. Кому как не ему это делать, ну не Меркель же», – отметил Бордачев в комментарии газетае «Взгляд».

Политолог посоветовал Макрону «думать дальше», однако текущая ситуация в Европе, в том числе и во Франции к этому не располагает.

Напомним, 21 марта президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, в ходе которых глава государства выразил готовность оказать помощь итальянской стороне в борьбе с эпидемией коронавируса. Позднее Минобороны РФ направило в Италию 15 самолетов ВКС РФ с российскими военными специалистами и техникой.

В Италию также было доставлено медицинское оборудование, маски, пробирки и защитные костюмы. В минувшую пятницу специалисты приступили к лечению пожилых людей, которые находятся на карантине в пансионатах Бергамо. Ранее итальянский телеканал показал работу российских специалистов в Бергамо.