Москва, 29 марта. Прекращение российского экспорта нанесло ощутимый удар по украинской экономике. С 2013 года объемы поставок товаров из России упали в 2,5 раза. Об этом рассказал экономический эксперт Сергей Левченко.

Эксперт отметил, что немаловажную роль в сложившейся ситуации сыграл тот факт, что украинские власти в апреле 2019 года возобновляли санкционную войну с Россией. Это привело к тому, что за шесть лет, с 2013 по 2019 год, товарооборот уменьшился в четыре раза.

Левченко отметил, что украинское правительство продолжает хвастаться тем, что сокращение товарооборота с Россией привело к росту поставок в страны Евросоюза. В стране «импортозамещают» российские товары, а государство повысило свою энергобезопасность, отказавшись от российского газа.

«На самом же деле утверждения о замещении экспорта в Россию экспортом в ЕС, равно как и другие утверждения в этом ряду, — ложь. Потеря российского рынка для украинской промышленности стала не менее мощным ударом, чем развал СССР. Только с учетом гораздо худшего исходного состояния самой промышленности», — заявил эксперт.

Отмечается, что потери РФ от прекращения экспорта составили 14,3 миллиарда долларов против 11,9 миллиарда у Украины, но если соотнести эти цифры с ВПП обеих стран, то получается, что для России — это потеря 0,8% ВВП, а для украинского государства целых 8% ВВП.

Так, потери украинской экономики оказалась в 10 раз больше, чем российской. Кроме того, несмотря на торговлю со странами ЕС, Украина с 2013 по 2019 смогла компенсировать лишь треть потерь на российском рынке.