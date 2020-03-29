Путин поручил увеличить пособие по безработице до размеров МРОТ

Москва, 29 марта. Пособие по безработице будет увеличено до 12 130 рублей, что соответствует размеру МРОТ. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин, документ опубликован на сайте Кремля.

Увеличение размера выплат по безработице должно быть обеспечено до конца текущего года.

«Обеспечить внесение в законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации изменений, предусматривающих: <…> увеличение на период до 31 декабря 2020 г. включительно максимального размера пособия по безработице до одного минимального размера оплаты труда», — говорится в тексте поручения.

На данный момент размер пособия по безработице колеблется от 1,5 до 8 тысяч рублей.

Ранее в министерстве труда анонсировали увеличение до уровня МРОТ пособий для лиц предпенсионного возраста.

Напомним, 25 марта Путин выступил с телеобращением к россиянам по поводу продолжающейся эпидемии коронавируса. Национальный лидер озвучил ряд шагов, направленных на поддержку различных секторов экономики, в том числе введение отсрочек по налогам малому и среднему бизнесу, передавало Федеральное агентство новостей.