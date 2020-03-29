Онищенко сформулировал правила поведения в церкви в условиях коронавируса



Иконы в церквях необходимо протирать дезинфицирующими средствами, также в помещениях нужно проводить регулярную влажную уборку и проветривать их, заявил депутат Госдумы Геннадий Онищенко Федеральному агентству новостей. Пожилым людям собеседник ФАН настоятельно рекомендует на время отказаться от посещения церкви.

«Приходя сегодня в церковь, нужно соблюдать определенные правила. Иконы, к которым человек прикладывается лбом и губами, должны постоянно протираться дезинфицирующим средством. Кто-то из служащих церкви обязательно должен этим заниматься. Более того, отмечу, что такой опыт уже неоднократно был опробован во время роста заболевания гриппом», — заявил Геннадий Онищенко.

С 28 марта в России действует запрет на работу всех учреждений, которые массово посещают граждане: закрыты бары, рестораны, торговые центры, музеи и даже парки. В этих условиях продолжение работы культовых учреждений с проведением в них церемоний и обрядов, подразумевающих взаимные прикосновения и целование икон, выглядит недальновидно.

Первый заместитель председателя комитета по образованию и науке призвал старшее поколение отказаться от посещения церквей на фоне распространения коронавируса. Тем россиянам, которые все же почтут за необходимость личное посещение церкви, Онищенко рекомендовал воздержаться от прямого контакта со святыми предметами. Это, по его мнению, не будет большим нарушением от обряда богослужения. То же касается и обряда целования руки священника: его можно проводить в упрощенном варианте, только имитируя поцелуй.

«Второе, что очень важно: людям, которые входят в группу риска (старше 60 лет), я бы настоятельно рекомендовал в храмы пока не ходить. Им действительно стоит воздержаться в принципе даже от выхода из дома. Все это потом можно наверстать, когда эпидемия будет побеждена», — уверен парламентарий.

Что же касается молодежи, которая решила посетить церковь, то в этом случае Онищенко советует ограничиться самостоятельной молитвой, при этом сохраняя разумное расстояние от остальных прихожан.

Церковные же администрации парламентарий призывает почаще делать влажную уборку и проветривать помещения.