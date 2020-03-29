Патриарх Кирилл призвал верующих воздержаться от посещения храмов из-за коронавируса

Москва, 29 марта. Патриарх Кирилл во время проповеди после литургии в храме Христа Спасителя призвал на фоне распространения коронавируса воздержаться от посещения храмов.

«Воздержитесь от посещения храмов. Я бы никогда этого не сказал, если бы не удивительный, святой пример преподобной Марии Египетской», — сказал предстоятель РПЦ.

Мария Египетская считается покровительницей кающихся женщин. В житие святой сказано, что Мария была блудницей. В Иерусалиме она пыталась войти в храм Гроба Господня, но какая-то сила удерживала ее. Тогда она начала молиться перед иконой Богородицы в притворе храма.

Ранее, 14 марта, митрополит Иларион заявлял, что Русская православная церковь не будет закрывать храмы и отменять богослужения из-за распространения коронавируса. Накануне такую позицию Церкви разъяснил глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Он заявил, что церкви и монастыри не закрывают свои двери, потому священники — это духовные врачи, которые обязаны принимать приходящих к ним. По его словам, как и обычных врачей, священнослужителей никто не освободит от долга, а также никто не отправит на карантин, как и офицеров.

Отметим, что священнослужителям предлагали проводить службы по видеосвязи. В Петербурге власти пообещали помочь храмам с установкой нужного оборудования.