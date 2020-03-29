Ученые выявили коронавирус у малайских панголинов

Пекин, 29 марта. Переносчиками нового типа коронавируса COVID-19, вспышка которого произошла в китайской Ухани, стали летучие мыши. Однако ученые полагают, что был и промежуточный носитель.

Китайские ученые обнаружили похожий на COVID-19 коронавирус у млекопитающих панголинов. Животные были завезены в Китай контрабандой и могли распространить вирус среди людей.

Исследователи считают, что летучие мыши могли распространить вирус в городе. Однако именно в организме панголинов вирус развился до той формы, которая сейчас распространяется по всему миру.

Плацентарные млекопитающие панголины служат деликатесом, а их панцирь используется в медицине. Китайские власти выявили 18 незаконно ввезенных туш панголинов. У большинства из них был обнаружен коронавирус, который на 85,5 – 92,4% схож с человеческим.

Вспышка новой инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Тогда десятки человек заразились неизвестной формой пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной резкой заболеваемости стал новый тип коронавируса 2019-nCoV. По данным на 29 марта, число зараженных в мире достигло 668 тысяч, погибло более 31 тысяч человек.

Ранее ученые университета Гонконга выяснили, что при комнатной температуре коронавирус может прожить в течение семи дней. Инфекционный вирус не выдерживает высоких температур, то есть если провести обработку при температуре 56°C в течение 30 минут или при 70°C за 5 минут, то коронавирус умирает.