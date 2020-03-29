Сирия, 29 марта. «Хайят Тахрир аш-Шам» спровоцировала столкновение с правительственными войсками на западе Алеппо. Боевики «Сирийской национальной армии» устроили забастовку в Хасаке. «Демократические силы Сирии» совершили попытку проникнуть в зоны контроля ВС Турции в Ракке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: отразили нападение боевиков на западе Алеппо; проводят очередной этап работ по разминированию в Дамаске.

«Сирийская национальная армия» (СНА): организовала демонстрацию в Хасаке; открыла огонь по опорным пунктам курдских боевиков в Алеппо.

ВС Турции: арестовали 40 боевиков союзной «Сирийской национальной армии», устроивших забастовку в Хасаке.

Отряды народной самообороны (YPG): совершили вылазку в зоны контроля ВС Турции в Алеппо.

Международная коалиция: направила подкрепление к базам в Хасаке.

Провинция Дамаск

В окрестностях столицы городе Дамаск инженерные подразделения Сирийской Арабской Армии проводят очередной этап работ по разминированию и ликвидации брошенного боевиками оружия и боеприпасов. Как сообщает источник в сети Twitter (alikhbariasy), саперы до 14.00 будут прочесывать жилые кварталы района Аль-Кабун в восточной окраине столицы в поисках схронов с оружием и мин-ловушек.

Как передает агентство Halab Today, глава Международной комиссии ООН по расследованию событий в Сирии Паулу Пиньейру призывает конфликтующие стороны к соблюдению режима прекращению огня, чтобы избежать усугубления катастрофы в связи с распространением коронавируса. Напомним, что террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» и оперативного штаба «Ва-Харид аль-Мунимин» отказались от соблюдения перемирия и продолжают нападать на правительственные войска.

Провинция Алеппо

В западной части провинции продолжились провокации со стороны «Хайят Тахрир аш-Шам» и союзных группировок. По данным портала Masar Press Net, ночью террористы обстреляли позиции сирийской армии в окрестностях поселка Аль-Атариб, после чего подразделения САА открыли ответный огонь по укрепрайонам боевиков и нанесли прямой удар из ракетных установок по опорным пунктам группировки. Днем ранее в ходе столкновения у поселка был застрелен один сирийский военнослужащий.

На севере провинции произошло боестолкновение на линии разграничения сил курдских бандформирований и протурецких боевиков «Сирийской национальной армии». По данным медиаресурса Step News, Отряды народной самообороны (YPG) атаковали позиции СНА, открыв по ним огонь из ПТУРов.

Провинция Ракка

По информации Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), турецкая артиллерия обстреляла деревню Ад-Дабс, где предположительно укрывались боевики «Демократических сил Сирии» (SDF). Кроме этого ВС Турции отразили нападение курдских вооруженных формирований к северу от города Айн-Исса. Пока что информации о потерях ни с одной из сторон не поступало.

Провинция Хасака

Конвой сил международной коалиции вошел в Сирию с севера Ирака через незаконный погранпереход «Аль-Валид» и направился к базам ВС США у города Камышлы. По информации агентство Halab Today, в составе колонны были замечены как грузовики материально-технического снабжения, так и тяжелая военная техника.

ВС Турции задержали не менее 40 протурецких боевиков «Сирийской национальной армии», которые устроили акцию протеста в городе Рас аль-Эйн. Как сообщает курдский новостной портал RiaTaza, члены группировки заявили, что, если в ближайшее время им не выплатят положенное жалование за боевые действия, они перейдут на сторону правительственных войск, а также угрожали оккупировать южную часть Турции и передать территории провинции Хатай Сирии и курдским племенам. Следует уточнить, что это далеко не первый конфликт между Анкарой и подконтрольными группировками.