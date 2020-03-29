Путин обратился к нации в связи с коронавирусом. Тема недели. ФАН-ТВ

Коронавирус объявил землянам войну. В мире уже около полумиллиона инфицированных смертельной заразой. В антирейтинге лидеров по числу заболевших родину уханьской пневмонии Китай уже опередили США, и теснят Италия, Испания, Германия, Иран…

Covid-19 наследил в 190 странах, порядком расшатал нервную систему жителей планеты, а заодно и мировую экономику. Но аппетиты завоевателя лишь растут. Инфекция разлетается по свету с космической скоростью. В России ситуация не столь критичная во многом благодаря заранее принятым мерам. И за это представитель Всемирной организации здравоохранения ставит нашу страну всем в пример. Но расслабляться в пору пандемии смерти подобно. Нужно действовать на опережение, чтобы обхитрить коронованного ловкача, который орудует попроворнее вирусной рекламы в Интернете. И у нашей страны есть свой план по обузданию опасного «хакера». О мерах борьбы с эпидемией россиянам сообщил президент Владимир Путин в своем телеобращении к нации.

«Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни. Поэтому объявляю следующую неделю нерабочей. С сохранением заработной платы. С субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля», — объявил президент России.

Внеплановые каникулы не коснутся работников больниц, магазинов, аптек, органов власти и других сфер первоочередной важности. Всех остальных Владимир Путин призвал оставаться под крышей дома своего. И, конечно, внимательно отнестись к советам врачей.

«Давайте не будем поступать, полагаясь на наше русское «авось». Не думайте, пожалуйста, как у нас бывает: «А, меня это не коснется!». Это может коснуться каждого. И тогда то, что происходит сегодня во многих западных странах, и в Европе, и за океаном, может стать нашим ближайшим будущим. Все рекомендации необходимо обязательно соблюдать. Надо поберечь и себя, и своих близких, проявить дисциплину и ответственность. И поверьте, самое безопасное сейчас — побыть дома», — убежден российский лидер.

Главное, чтобы недельный отгул не превратился в загул. Основная рекомендация: никаких больше вечеринок, а также шашлыков на природе и девичников на кухне. Полная самоизоляция в духе монашеского затвора, что в Великий Пост, как говорится, сам Бог велел. Устраивать дома склад продовольствия на неделю вперед тоже не имеет смысла.

Только без паники! Как бы не усердствовали создатели фейковых видеоинсталляций с якобы пустыми прилавками в российских супермаркетах, как бы не пытались запасливые хозяйки побить соседский рекорд по закупкам гречки, дефицит России не грозит. В стране запасов продовольствия хватит на несколько месяцев вперед. Ситуация на рынке стабильная. Да и потом, провести неделю дома не обязательно лишь за обеденным столом.

Во всемирной паутине множество лайфхаков о том, как использовать неожиданный отпуск во благо. Чтение книг, спортивные тренировки и семейные квесты. Да и дистанционное обучение никто не отменял. Советы дают не только иностранцы, на своем опыте испытавшие все прелести домашнего карантина из-за коронавируса, но и отечественные звезды кино и спорта. Они уже включились во всевозможные челленджи в борьбе с Covid-19 и старательно моют руки на камеры согласно инструкциям Всемирной организации здравоохранения.

Ничто нас в жизни не может вышибить из седла. Даже пандемия. Меры социальной поддержки, несмотря на разгул коронавируса, сохранятся. Президент заверил, что все пособия и льготы россиян в ближайшие полгода будут продлеваться автоматически, без каких-либо справок.

Выплаты к 75-летию Великой Победы в 75 и 50 тысяч рублей ветераны и труженики тыла получат раньше намеченных сроков, уже в апреле, до майских праздников. Выплаты по больничным должны рассчитываться исходя из суммы не менее одного минимального размера оплаты труда. То есть от 12 130 рублей. К этой же сумме приравняют уровень пособия по безработице.

Однако Владимир Путин напрямую обратился к работодателям с убедительной просьбой: не увольнять сотрудников именно теперь, когда под шумок пандемии обвалились цены на нефть, а заодно и рубль. Впрочем, несмотря на экономическую турбулентность рассчитывать на помощь смогут и семьи с детьми. По программе материнского капитала они ежемесячно будут получать дополнительно по 5 000 рублей в месяц на каждого ребенка в возрасте до трех лет.

«Что касается нашей новой меры поддержки, а именно выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, то поручаю правительству форсировать все организационные мероприятия, чтобы семьи начали получать эти выплаты не в июле, как планировалось, а на месяц раньше, уже в июне. Также прошу губернаторов ускорить передачу необходимой информации из региональных загсов в налоговую службу», — попросил Путин.

Все, о чем президент заявил во время своего послания Федеральному Собранию, коронавирус не перечеркнет. Государство позаботилось о подушке безопасности для всех групп риска. Владимир Путин анонсировал целый пакет мер для поддержки малого и среднего бизнеса. С представителями предпринимательского сообщества наш лидер встретился по горячим следам своего выступления и обсудил весомый пакет мер.

Ощутимая помощь компаниям малого и среднего бизнеса — предоставление отсрочки по всем налогам кроме НДС. Президент предлагает предусмотреть и каникулы для россиян как по потребительским, так и по ипотечным кредитам.

«Если человек попал в сложную жизненную ситуацию, а именно: его месячный доход резко сократился, более чем на 30%, у него должно быть право временно приостановить обслуживание своего долга и пролонгировать его. Разумеется, без всяких штрафных санкций», — подчеркнул глава государства.

Отдельно российский президент коснулся и вопроса о голосовании по поправкам к Конституции. Предварительно назначенную дату — 22 апреля — мировая эпидемия коронавируса поставила под сомнение.

«Вы знаете, как серьезно, насколько серьезно я к этому отношусь. И конечно, буду просить вас прийти и высказать свое мнение по этому вопросу — принципиальному, ключевому для нашей страны, для нашего общества. Однако, как уже говорил ранее, абсолютным приоритетом для нас является здоровье, жизнь и безопасность людей. Поэтому считаю, что голосование необходимо перенести на более позднюю дату», — подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства пообещал принять решение о новом дне голосования с учетом развития ситуации и в регионах, и в целом по стране, опираясь исключительно на рекомендации медиков.

«Глава государства принял решение перенести общенародное голосование по поправкам в конституцию с 22 апреля на более удобную дату с точки зрения эпидемиологической ситуации. Это в который раз подтверждает, что лично Путин не держится за власть, для него главное — здоровье и безопасность жителей страны и будущее нашего государства», — обратил внимание депутат Госдумы Сергей Вострецов.

То, что здоровье россиян для президента — превыше всего, он доказал на этой неделе, когда посетил больницу в Коммунарке — именно туда отправляют московских пациентов как с коронавирусом, так и с подозрением на заражение. Российский лидер пообщался с главврачом, персоналом и пациентами. Не забывая о необходимых мерах предосторожности, одевшись в желтый защитный костюм. Хороший пример для всех жителей огромной страны.

Как поведет себя Covid-19 на бескрайних российских просторах — предсказать сложно. Миссия россиян на ближайшую неделю — оставаться дома. Для того, чтобы сохранить собственную жизнь и защитить от беды близких, теперь не нужно совершать подвигов и бросаться на амбразуру. Достаточно просто выполнить просьбу президента и рекомендации врачей, став частью всероссийского флешмоба #лучшедома.