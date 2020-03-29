Россияне из Нью-Йорка рассказали о жизни в карантине в США

Вашингтон, 29 марта. Семейная пара из США рассказала о соблюдении карантина в одной самых горячих точек распространения коронавируса — Нью-Йорке. По словам молодых людей, обстановка в какой-то момент вызывала у них серьезную панику.

Не так давно США вышли на первые позиции в списке стран, где усугубилась ситуация с распространением новой китайской инфекции. Число зараженных в стране растет, и проживающие в Америке россияне стали опасаться за свои жизни. Так, жители Нью-Йорка уже вторую неделю сидят дома. Люди успели заготовить необходимый запас продуктов на время эпидемиологического пика.

По словам семейной пары, отвлекаться от негативного мышления становится все сложнее. Молодые люди говорят, что в городе закрыто все, кроме продовольственных магазинов и аптек, передают «Народные новости».

«Продукты все есть в достатке, нет только антибактериальных средств. Из-за странного поведения некоторых людей в нескольких магазинах есть ограничения: одна булка хлеба на человека, одна бутылка молока, упаковка яиц», — говорится в сообщении.

Горожане стараются строго придерживаться ограничительных мер и не покидать свои дома без лишней необходимости. Особое внимание уделяется вопросам личной гигиены и поддержанию иммунитета. Потому что опасная инфекция в первую очередь поражает тех, чей иммунитет ослаблен или подвержен хроническим заболеваниям.