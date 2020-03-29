Российская медицина готова к борьбе с коронавирусом. Колонка Голоса Мордора

Единственное, чего хотелось бы, — большей сознательности россиян. Это, конечно, хорошо, что солнышко светит, шашлычок и водочка, но как бы потом не пожалеть о таком поведении. Будьте разумны, осторожны и берегите себя. Государство, безусловно, поможет, но и вы должны помочь государству и сами себе.

Злорадствовать сейчас не надо. Но то, что я напишу, — это и не злорадство. Это о некоторых отечественных оппозиционных персонах, которые, как оказалось, во многом рассказывали правду о медицине. Но только оказалось, что не российской, а заокеанской. Нет, в российской медицине все далеко не радужно. Проблем много, они известны, и их никто не скрывает. Премьер Михаил Мишустин лично посещал некоторые больницы, в которых есть в наличии все то, о чем говорили оппозиционеры, — обшарпанные стены, плесень, нехватка оборудования и старые кровати. Проблемы старые, признанные, которые предстоит решать. Но сейчас времена иные. И характер медицины изменился, она стала в каком-то роде мобилизационной. Причем во всем мире. И как оказалось, в России, где до сих пор есть такие вот больницы, которые недавно осматривал Мишустин, все не так уж плохо.

Зато шокируют рассказы, фото и видео из-за океана. США, «лидер свободного мира», страна высоких технологий и огромных денег, своей медициной, мягко говоря, сейчас не блещет. В принципе, медицина в Америке и раньше, хоть считалась передовой и высокотехнологичной, была доступна только более-менее обеспеченным гражданам. В Европе, во многих странах медицинская страховка обязательна и доступ к медуслугам имеют все граждане, но в США по этой дорожке очень долго не хотели идти. Попробовал Барак Обама, но и этот проект закончился ничем. И вот тут грянул гром. Прилетел коронавирус. В Штатах можно было буквально наблюдать все те знаменитые «стадии принятия», известные в психологии. Причем со стороны властей. Было отрицание, когда власти упорно внушали всем, что это ерунда и никаких проблем для США не создаст. Тогда как в Китае уже полыхал самый настоящий пожар. Потом был гнев — вирус намеренно называли «китайским», чуть ли не пытаясь обвинить КНР в биологической войне. Затем стадия торга — закрывать страну или не закрывать, что спасать — экономику или людей. Дональд Трамп вообще пообещал открыть Америку через каких-то пару недель, но тут рвануло. Экспоненциальный рост заболевших, США оказались по количеству больных впереди всей планеты. И сейчас там, похоже, следующая стадия — депрессия.



И вот тут во всей красе проявила себя передовая американская медицина. В США есть, конечно, и Центр по контролю и профилактике заболеваний, который во многих голливудских фильмах во время эпидемий становится фактически правительством и спасает страну, есть и армия, но в самой армии, похоже, тоже эпидемия. В общем, к мобилизационному сценарию США оказались не готовы. Врачи, работающие сутками, надевающие на себя мусорные мешки, так как защитных средств огромный дефицит, нехватка оборудования, в том числе и аппаратов ИВЛ, рефрижераторы для тел умерших у городских больниц. Картинка безрадостная. И радоваться нечему, американцы такие же люди, как и русские, и тут остается только сочувствовать и учиться на ошибках.

И вдруг оказалось, что в России именно с мобилизационной медициной дела обстоят иначе. Я даже не говорю про больницу под Москвой на 500 коек, больницу по факту полностью реанимационную, которая строится невиданными темпами. На вторых этажах еще ставят стеновые панели, а на первых в палатах уже стоит оборудование. Но, кроме этого, по всей стране разворачиваются мобильные военные госпитали, готовые принять огромное количество пациентов. С необходимым оборудованием вроде тоже дела обстоят нормально. Жизненно важных для пациентов с коронавирусом аппаратов ИВЛ хватает, и производство их наращивается. Только в Екатеринбурге этим заняты три завода.

И, конечно же, впечатляет то, как была собрана и отправлена группировка войск для помощи итальянцам. Не прошло и суток, как было готово все — оборудование, машины, врачебно-сестринские бригады. В случае чего подобного развертывания можно ожидать и в самой России. Ситуация с эпидемией в РФ пока не очень тяжелая, но расслабляться и бодро докладывать о том, что все хорошо, никто и не собирается. Страна готовится, причем к самому худшему сценарию. Потому что необходимо быть готовыми ко всему, негативный пример Европы и США это отлично показывает.

Единственное, чего хотелось бы, — большей сознательности россиян. Это, конечно, хорошо, что солнышко светит, шашлычок и водочка, но как бы потом не пожалеть о таком поведении. Будьте разумны, осторожны и берегите себя. Государство, безусловно, поможет, но и вы должны помочь государству и сами себе.