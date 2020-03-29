В предсказаниях Распутина обнаружено пророчество о коронавирусе

Москва, 29 марта. Пандемию коронавируса мог предвидеть «святой старец» Григорий Распутин. Эксперты обнаружили в его пророчествах предсказание о «смерти, скачущей на белой чуме», и никакое лекарство не остановит недуг, посланный для очищения земли.

Согласно записям Распутина, «густо заселенные города не смогут найти достаточно рук, чтобы хоронить умерших, а многие деревни будут перечеркнуты одним крестом».

«Черная смерть 1346 – 1353 годов покажется пред белой чумой словно капля в океанской пучине», — писал он.

При этом Распутин предупреждает, что смертельный недуг не сможет остановить никакое лекарство. По мнению экспертов therussiantimes.com, слова «чума», упомянутое в пророчестве, подразумевает COVID-19. Они убеждены, что пророчество действительно сбывается, ведь ежедневно число заболевших увеличивается на сотни человек. Однако, стоит отметить, что это пророчество Распутина уже всплывало и во время эпидемии свиного гриппа.

По последним данным, число заразившихся COVD-19 во всем мире достигло 669 тыс. 312 человек. В тройку «лидеров» входят США (124 686 заболевших), Италия (92 472) и Китай (82 061).