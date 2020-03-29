Москва, 29 марта. Юморист и телеведущий Максим Галкин из-за коронавируса уединился вместе с детьми Гарри и Лизой, а также супругой Аллой Пугачевой дома. Об этом он рассказал в Instagram. Как пишут средства массовой информации, Галкин много времени проводит, общаясь со своими наследниками и прогуливаясь по территории своего «имения» в деревне Грязь. По словам журналистов, он «размышляет о жизни и немного предается чревоугодию».

Как уточнил Галкин, дочь известного сатирика Михаила Задорнова Елена Задорнова прислала ему архивный снимок. Галкин показал архивное фото с Задорновым и сделал важное заявление.

«Чего-то сидим с Михаилом Николаевичем, думаем. Но что такое в мире будет, предположить не могли. Дожил бы Задорнов, мы бы сейчас обсудили. Уж он бы высказался обо всем», — написал Галкин.

По его словам, сравнивая себя настоящего и себя на фото, он пришел к выводу, что нужно заняться собой.

«А я смотрю на себя на этой фотке и понимаю, что надо худеть. А это сложно, потому что впервые, пожалуй, за всю свою жизнь я так круглосуточно близок к домашнему холодильнику», — посмеялся Галкин.

Ранее Галкин показал, как начинается его утро в замке в подмосковном поселке Грязь. Артист с сонным выражением лица записал Instagram-stories, как выходит во двор, чтобы отправиться по делам. Внимание в видео телеведущего привлекает огромная меховая шапка, которая на молодо выглядящем мужчине в очках смотрится несколько нелепо.

Будто предупреждая вопросы о странном мохнатом головном уборе, он объяснил, что надел шапку, поскольку на улице уже выпал снег. Хотя количество осадков настолько незначительное, что столь внушительный головной убор вполне можно было пока оставить в шкафу.