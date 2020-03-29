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ПНС Ливии продолжает нарушать перемирие, несмотря на новые случаи заражения коронавирусом

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ПНС Ливии продолжает нарушать перемирие, несмотря на новые случаи заражения коронавирусом

Триполи, 29 марта. Террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии продолжают нарушать режим прекращения боевых действий, нападая на позиции сил фельдмаршала Халифы Хафтара. Незаконные вооруженные формирования и сирийские наемники ПНС устроили провокации с применением тяжелого вооружения и турецких ударных беспилотников.

ПНС Ливии продолжает нарушать перемирие, несмотря на новые случаи заражения коронавирусом

Так, местный житель сообщает в своем Twitter-аккаунте @nfm_ben о том, что боевики ПНС совершили обстрел по лагерю Ливийской национальной армии (ЛНА) в районе города Каср бен Гашир. Еще очевидцы рассказывают о нескольких нападениях, совершенных бандитами на ливийских военных в районах Кастельверде: Ар-Раваджих, Аз-Зияйна и Аль-Хавалик.

ПНС Ливии продолжает нарушать перемирие, несмотря на новые случаи заражения коронавирусом

Кроме того, один из полевых командиров террористов ПНС Абдул Малик Мадани написал в своем Twitter об уничтожении пяти единиц техники ЛНА в Аз-Затарне, где боевики на протяжении нескольких часов атакуют позиции военнослужащих ливийской армии, несмотря на действующий режим прекращения боевых действий, который был введен 12 января этого года. Провокации со стороны оккупационного режима в Триполи продолжаются, несмотря на гуманитарное перемирие в рамках противодействия распространению нового типа коронавируса (COVID-19).

Пользователи соцсетей отмечают активное использование членами преступных группировок, оккупировавших Триполи и его окрестности, турецких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), один из которых был сбит подразделениями ПВО ЛНА в небе над Аль-Вишка. Также ПНС совершило авиаудар с применением ударных турецких беспилотников. Авиабомбы упали на базу ливийской армии Аль-Ватыя западнее столицы североафриканского государства. Несколько БПЛА Турции были замечены в небе над Айн Зарой, в этом же районе возле дороги Аль-Абьяр боевики атаковали ливийских военных.

ПНС Ливии продолжает нарушать перемирие, несмотря на новые случаи заражения коронавирусом

ПНС Ливии продолжает нарушать перемирие, несмотря на новые случаи заражения коронавирусом

Нападение джихадистов марионеточного «правительства» Файеза Сарраджа на позиции солдат Халифы Хафтара также было зафиксировано в районе Аз-Затарна на юго-востоке от Триполи. Еще одна провокация со стороны террористических формирований ПНС с применением стрелкового вооружения была отмечена на позициях ЛНА за лагерем Ан-Наклия в районе Тарик Аль-Матар.

ПНС Ливии продолжает нарушать перемирие, несмотря на новые случаи заражения коронавирусом

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей сообщало о начале новой наступательной операции Правительства национального согласия — «Шторм мира», направленной против ЛНА. Также накануне было зафиксировано два новых случая заражения COVID-19 в Ливии.

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