Путин поручил отсрочить на полгода оплату налогов для малого и среднего бизнеса

Москва, 29 марта. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину обеспечить отсрочку на полгода оплаты налогов для малого и среднего бизнеса из-за распространения коронавируса. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Меры необходимо предпринять до 30 марта.

«Продление на шесть месяцев для налогоплательщиков, отнесенных к субъектам малого и среднего предпринимательства <…>, сроков уплаты налогов и авансовых платежей по налогам (за исключением налога на добавленную стоимость), включая сроки уплаты налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами», — говорится в поручении.

Ранее Путин поручил федеральному правительству проводить постоянный мониторинг экономической ситуации на фоне распространения коронавируса. До 20 апреля кабмин должен разработать поправки по кредитным каникулам, передавало Федеральное агентство новостей.

В среду, 25 марта, Путин выступил с телеобращением к гражданам России, во время которого объявил следующую неделю нерабочей в связи с коронавирусом. Кроме того, национальный лидер предложил ряд мер, направленных на поддержку экономики в условиях кризиса, в том числе снижение ставок страховых выплат для малых и средних предприятий.