«Лива Аль-Кудс» борется в Дейр-эз-Зоре против ИГИЛ и коронавируса

Дейр-эз-Зор, 29 марта. Корреспонденты Федерального агентства новостей показывают, как в Дейр-эз-Зоре борются с коронавирусом. Местные жители уверены, что победят угрозу заболевания, как победили «Исламское государство»1 (ИГ1; ИГИЛ1; запрещено в РФ). Подробности — в репортаже ФАН.

Ранним утром на улицах города Дейр-эз-Зор появляются врачи, чтобы обезопасить горожан от распространяющегося по всему миру вируса COVID-19. Одетые в халаты медики ходят по местам массового скопления горожан, опрыскивая улицы специальным химическим раствором.

На момент публикации в Сирии официально зарегистрировано пять случаев заражения COVID-19. Однако в Дейр-эз-Зоре никто пока не заболел.

«Мы национальная народная группа «Рука об руку построим новую страну», — рассказал корреспонденту ФАН один из медиков. — Сегодня мы боремся с коронавирусом по распоряжению господина губернатора провинции Дейр-эз-Зор Абдель Маджида Кауакиби в сотрудничестве с русскими друзьями. Однако эта кампания является своего рода превентивной. Мы просим всех жителей провинции сидеть по домам и соблюдать комендантский час. Если мы будем в безопасности, то есть позаботимся о себе, то мы победим вирус так же, как боевиков «Исламского государства».

Вместе с горожанами меры безопасности принимают и силы «Лива Аль-Кудс», которые до сих пор проводят локальные контртеррористические операции против остатков «Исламского государства» в пустыне Бадия.

Врачи проходятся по внешнему периметру зданий, где располагаются руководство «Лива аль-Кудс» и казармы рядовых бойцов. Обрабатываются химическим раствором и сами помещения, чтобы ополченцы могли и дальше обеспечивать безопасность в Дейр-эз-Зоре, не боясь понести потери от коронавируса.

1 Организация запрещена на территории РФ.