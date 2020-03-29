Москва, 29 марта. Композитор Александр Зацепин рассказал о давнем конфликте с российской певицей Аллой Пугачевой. 10 марта Зацепину исполнилось 94 года. Как уточнил автор музыки ко многим популярным фильмам, не поздравила его только примадонна российской эстрады Алла Пугачева.

В программе «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1» он уточнил, что познакомился с певицей в начале 70-х годов. Тогда Зацепин и Пугачева сразу же нашли общий язык друг с другом и стали сотрудничать.

«Алла Пугачева пела хорошо. Мне было очень приятно с ней работать», — уточнил он.

Зацепин напомнил, что сделал из своей квартиры студию для записи аранжировок. К нему часто приходила Пугачева, которая тогда была замужем за режиссером Александром Стефановичем. Бывший муж Пугачевой уточнил, что однажды они снимали фильм о певице. Тогда Пугачева предложила снять сюжет в квартире Зацепина.

«Когда пришла съемочная группа, Алла вошла в образ и стала говорить, что это ее белый рояль, ее спальня и увидела, что стоит Светлана, жена Зацепина и хозяйка квартиры, и выдает: «А это моя домработница», — рассказал Стефанович.

Певица и композитор поссорились во время работы над фильмом «Женщина, которая поет». Примадонна убедила Зацепина, чтобы она исполнила несколько песен неизвестного автора Бориса Горбоноса. Выяснилось, что под этим псевдонимом скрывалась сама певица.

«Я выдумал, что мой одноклассник Горбонос является автором-инвалидом. Это было нарушение авторских прав, поэтому возник большой конфликт», — признался Александр Стефанович.

С тех пор композитор и певица не общаются. Композитор Зацепин рассказал, как давно его обманула Пугачева.