Россиянка потеряла 65 тысяч рублей во время их «дезинфекции» от коронавируса

Москва, 29 марта. Женщина лишилась 65 тысяч рублей при попытке «дезинфицировать» их от коронавируса в микроволновке. Россиянка применила весьма своеобразный метод обеззараживания 13 пятитысячных купюр. Об этом рассказал один из пользователей Instagram.

Автор публикации сообщил, что таким образом россиянка пыталась обезопасить свои деньги от опасной коронавирусной инфекции. На прикрепленной к посту фотографии видно, что после «обработки» в микроволновой печи на бумажных купюрах появились характерные темные пятна и дырки.

«Я уже так делала, дезинфекция от коронавируса, просто передержала микроволновке», — объяснила россиянка.

Автор поста в комментарии к фото заявил, что не стоит прибегать к подобным методам.

Напомним, что вспышка коронавирусной инфекции была объявлена 11 марта. На сегодняшний день в мире зафиксировано более 570 тысяч случаев заражения опасной китайской инфекцией.

Ранее «Гознак», который производит российские банкноты сообщал, что бумажные рубли надежно защищены от вирусов или микробов, передает «Ридус».