Малоимущие россияне с детьми начнут получать выплаты по 5 тыс. рублей с 1 апреля

Москва, 29 марта. Малоимущие семьи с детьми от трех до семи лет начнут получать дополнительные выплаты по 5 тысяч рублей с 1 апреля. Распоряжение об этом подписал президент РФ Владимир Путин в связи с распространением коронавируса в РФ, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее стало известно, что на поддержку российских семей с детьми, чей среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума, будет выделено почти 105 млрд рублей из федерального бюджета. Выплаты должны были начаться в июле, но их предоставят раньше.

По последним данным, число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России составляет 1534 человек. 64 человека выздоровели, 8 пациентов умерли.